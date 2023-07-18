Mulher é baleada no meio da rua por suspeitos em moto em Cariacica

Uma mulher, de 38 anos, foi baleada na manhã desta terça-feira (18), no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. A vítima contou à Polícia Militar que andava em uma rua da região quando dois homens em uma moto passaram atirando em sua direção.
A mulher estava embriagada e não soube informar mais detalhes ou motivação do crime. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
Nenhum suspeito foi localizado até o momento.