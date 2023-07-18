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Nova Rosa da Penha

Mulher é baleada no meio da rua por suspeitos em moto em Cariacica

A tentativa de homicídio contra uma mulher, de 38 anos, ocorreu na manhã desta terça-feira (18), no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica

Publicado em 18 de Julho de 2023 às 11:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2023 às 11:46
Uma mulher, de 38 anos, foi baleada na manhã desta terça-feira (18), no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. A vítima contou à Polícia Militar que andava em uma rua da região quando dois homens em uma moto passaram atirando em sua direção.
A mulher estava embriagada e não soube informar mais detalhes ou motivação do crime. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
Nenhum suspeito foi localizado até o momento.

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