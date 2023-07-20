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Anuário de Segurança

ES tem maior taxa de pessoas desaparecidas do Sudeste e 5ª maior do país

Segundo dados do Anuário de Segurança, em 2022, Estado registrou uma taxa de 60,6%. Isso significa que são, em média, 60,6 ocorrências de pessoas desaparecidas para cada grupo de 100 mil habitantes

Publicado em 20 de Julho de 2023 às 11:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2023 às 11:10
Espírito Santo registrou a maior taxa de pessoas desaparecidas no Sudeste, de acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2022, divulgados nesta quinta-feira (20).
De acordo com o levantamento, no ano de 2022, o Estado registrou uma taxa de 60,6%. Isso significa que são, em média, 60,6 ocorrências de pessoas desaparecidas para cada grupo de 100 mil habitantes.
Mais de 150 pessoas desapareceram em 2023 no ES; saiba quando registrar o boletim de ocorrência
Mais de 150 pessoas desapareceram em 2023 no ES; saiba quando registrar o boletim de ocorrência Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Seguido do Espírito Santos, os Estados do Sudeste têm as seguintes taxas: 
  • São Paulo – 45,9%
  • Rio de Janeiro – 32,7%
  • Minas Gerais – 32,3%
O Estado capixaba também se destaca em nível nacional, ficando em 5º lugar no ranking na taxa de desaparecidos.
No topo do ranking, está Distrito Federal (83,3%), seguido de Roraima (79,5%), Rondônia (69,3%) e Rio Grande do Sul (63,3%).
Por outro lado, os três Estados com as menores taxas de registros de desaparecimentos foram Paraíba (13,5%), Pará (14,4%) e Piauí (14,7%).
Em números absolutos, Sergipe registrou, em 2021, 472 (21,5%) pessoas desaparecidas, enquanto que, no ano seguinte, esse número subiu para 525 (23,8%).

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Segundo dados do anuário, em 2022, os números de registros retornaram ao "padrão pré-pandemia", quando não se implicam mais medidas de restrição da circulação de pessoas, fator que pode ter impulsionado o aumento no número de registros.

Perfil das pessoas desaparecidas

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp), a maior parcela de desaparecidos no Estado é formada por homens entre 18 e 40 anos de idade.
"Tanto a droga quanto o alcoolismo afasta a pessoa do seu seio familiar, seu núcleo familiar. Então, ela vai se afastando, vai atrás de bar, uma boca de fumo mais longínqua, e vai perdendo o contato com a família"
Eduardo Oliveira - Delegado

Como denunciar um desaparecimento

As informações sobre pessoas desaparecidas podem ser encaminhadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181.
Os casos também podem ser comunicados com o registro do boletim de ocorrência em qualquer delegacia da Polícia Civil.
De acordo com a Polícia Civil do Espírito Santo, não é necessário esperar 24 horas desde o desaparecimento para registrar uma ocorrência, como explica o titular da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.
"O quanto antes procurar a delegacia de polícia, registrar a ocorrência, trazer a foto do desaparecido e todas as informações que possam levar a polícia a encontrá-lo, melhor"
Fabrício Lucindo - Delegado
A corporação garante que, assim que a ocorrência é registrada, as investigações já são iniciadas.
“A Polícia Civil tem vários recursos de inteligência, várias modalidades de investigação em que a gente consegue, em muitos casos, esclarecer e localizar as pessoas que estão desaparecidas”, afirma Lucindo.
Com informações do g1 ES

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