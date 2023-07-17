Mãe pede ajuda para achar filho de 21 anos que desapareceu na Serra

Carlos Daniel Ferreira Dias, de 21 anos, sumiu após ir ajudar um amigo Crédito: Acervo Pessoal

A família de Carlos Daniel Ferreira Dias, de 21 anos, pede ajuda para encontrar o jovem, que não é visto desde a última quinta-feira (13), no bairro Planalto Serrano, na Serra . Segundo a mãe do homem, a diarista Ana Paula Ferreira, ele teria saído para ajudar um amigo e, desde então, não teve mais notícias do filho.

De acordo com a diarista, por volta das 15h30 de quinta, um conhecido foi até à casa onde Carlos Daniel mora, no Bloco C do bairro, pedir para que ajudasse em uma mudança. O jovem de 21 anos estava sem camisa – vestia apenas uma calça jeans – e usava chinelo branco.

"Ele tinha acabado de acordar quando esse menino apareceu. O Carlos não queria ir, mas o amigo insistiu muito, e ele foi. Os dois entraram em um carro branco. Isso nunca aconteceu antes. Quando saía, sempre voltava", contou Ana Paula.

A mãe afirmou ainda que o filho já teve envolvimento com o tráfico de drogas, mas tinha abandonado o mundo do crime. Ele saiu da prisão em abril deste ano, após ficar cerca de um ano detido.

A Gazeta procurou a A reportagem deprocurou a Polícia Civil para saber mais informações sobre o caso, porém não houve atualização até o momento.

Alguém viu o Carlos?

Ana Paula Ferreira suplica por ajuda para que seu filho seja encontrado e pede que caso alguém tenha alguma informação sobre ele, entre em contato com o número 27 98858-6422.