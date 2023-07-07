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Zeladora de Vila Velha pede ajuda para achar filho desaparecido há 7 dias

Sandy Silva Souza, de 34 anos, possui um diagnóstico de esquizofrenia, e teria sido visto andando sem rumo pela BR 262

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 06:27

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

07 jul 2023 às 06:27
Sandy Silva Souza, de 34 anos
Sandy Silva Souza, de 34 anos, é diagnosticado com esquizofrenia Crédito: Acervo Pessoal
Há uma semana os familiares de Sandy Silva Souza, de 34 anos, não têm notícias sobre o paradeiro dele. Diagnosticado com esquizofrenia, o homem foi visto pela última vez na BR 262, próximo ao município de Venda Nova do Imigrante. Apesar de morar no Ibes, em Vila Velha, a família acredita que ele esteja caminhando sem rumo pelo região Serrana do Estado.
Segundo a mãe do homem, a zeladora Maione Silva, ele vestia uma blusa branca com capuz e um short azul de tactel quando desapareceu.
"Todos os dias, ele vem comer comigo, em todas as refeições. Mora em uma kitnet aqui perto de casa. Na sexta-feira (30) o Sandy veio aqui à noite, mas no sábado (1º) de manhã, não. E nós sempre tomamos café da manhã juntos. No domingo (02), minha sobrinha mandou mensagem dizendo que um conhecido viu ele ali na BR, no caminho entre Afonso Cláudio e Pedra Azul", destacou.
Sandy Silva Souza, de 34 anos
Sandy foi visto pela última vez com uma blusa branca com capuz e um short azul tactel Crédito: Reprodução | Facebook
De acordo com a zeladora, Sandy Silva possui um brinco na orelha, um piercing no nariz e uma tatuagem no braço direito, com a ilustração de um olho e de um relógio.
"Ele anda muito para lá e para cá, por conta da esquizofrenia. Tem hora que está bem; em outra, não. Fomos até Ibatiba, onde disseram que também tinham visto ele, mas não encontramos nada. A última informação é que ele está subindo e descendo pela BR"
Maione Silva - Mãe
Quem tiver informações sobre o paradeiro do homem pode entrar em contato pelo telefone (27) 99518-4548 ou pelo Disque-Denúncia 181. 
A Polícia Civil informou que o caso de Sandy Silva Souza segue sob investigação da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas. Por enquanto, segundo a corporação, mais detalhes não serão divulgados.
A PCES destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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