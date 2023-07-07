Zeladora de Vila Velha pede ajuda para achar filho desaparecido há 7 dias

Sandy Silva Souza, de 34 anos, é diagnosticado com esquizofrenia Crédito: Acervo Pessoal

Segundo a mãe do homem, a zeladora Maione Silva, ele vestia uma blusa branca com capuz e um short azul de tactel quando desapareceu.

"Todos os dias, ele vem comer comigo, em todas as refeições. Mora em uma kitnet aqui perto de casa. Na sexta-feira (30) o Sandy veio aqui à noite, mas no sábado (1º) de manhã, não. E nós sempre tomamos café da manhã juntos. No domingo (02), minha sobrinha mandou mensagem dizendo que um conhecido viu ele ali na BR, no caminho entre Afonso Cláudio e Pedra Azul", destacou.

Sandy foi visto pela última vez com uma blusa branca com capuz e um short azul tactel Crédito: Reprodução | Facebook

De acordo com a zeladora, Sandy Silva possui um brinco na orelha, um piercing no nariz e uma tatuagem no braço direito, com a ilustração de um olho e de um relógio.

"Ele anda muito para lá e para cá, por conta da esquizofrenia. Tem hora que está bem; em outra, não. Fomos até Ibatiba, onde disseram que também tinham visto ele, mas não encontramos nada. A última informação é que ele está subindo e descendo pela BR" Maione Silva - Mãe

Quem tiver informações sobre o paradeiro do homem pode entrar em contato pelo telefone (27) 99518-4548 ou pelo Disque-Denúncia 181.

A Polícia Civil informou que o caso de Sandy Silva Souza segue sob investigação da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas. Por enquanto, segundo a corporação, mais detalhes não serão divulgados.