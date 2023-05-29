Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Desaparecida por 36h

Vídeo mostra resgate de jovem encontrada em buraco em Cachoeiro

Maria Cristina Simões Ferreira e Penha, de 22 anos, foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros na manhã de domingo (28); ela estava desaparecida desde a noite de sexta-feira (26)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 mai 2023 às 10:36

Publicado em 29 de Maio de 2023 às 10:36

Após um morador ouvir pedidos de socorro por volta de 10h manhã de domingo (26), no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, é que Maria Cristina Simões Ferreira e Penha, de 22 anos, foi resgatada. A jovem saiu de casa na noite de sexta-feira (29) e ficou desaparecida por mais de 36 horas.
Resgate de jovem achada em buraco em Cachoeiro Crédito: Corpo de Bombeiros
Um vídeo divulgado pelo Corpo de Bombeiros mostra parte dos trabalhos dos militares para retirar a jovem do local, que é de difícil acesso. O resgate de Maria Cristina durou cerca de duas horas.
A valeta de onde a jovem foi retirada fica bem perto da casa dela, que mora no bairro Gilberto Machado, e tem cerca de 60 centímetros de diâmetro, entre uma casa em construção e um matagal.
Como o local é de difícil acesso foi preciso utilizar uma escada e realizar uma descida de aproximadamente 10 metros. Para conseguir retirar Maria Cristina com segurança, foi preciso quebrar parte da parede da casa em construção com esmeril e marretas.
Maria Cristina foi encontrada consciente, com escoriações e bem assustada. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para um hospital em Cachoeiro de Itapemirim. Nesta segunda-feira (29), a informação da família é de que a jovem segue internada.
Resgate de jovem achada em buraco em Cachoeiro
Resgate de jovem achada em buraco em Cachoeiro Crédito: Corpo de Bombeiros

Desaparecimento

Desde a noite de sexta-feira, a imagem de Maria Cristina Simões Ferreira e Penha era compartilhada nas redes sociais por sua família em busca de seu paradeiro.
A família percebeu que ela não tinha levado nem celular nem dinheiro e mobilizou a polícia e a comunidade com pedidos de socorro em aplicativos de mensagens e nas redes sociais. “Nossa casa fica perto do maior clube da cidade. Ela saiu e sentou lá perto. Só que escorregou e caiu nesta valeta”, informou o pai da jovem, Carlos Onofre.
À reportagem de A Gazeta, o pai disse que estava aliviado e grato por encontrar a filha bem. “Eu tenho muita fé! Tinha pedido a Deus para trazer minha filha de volta do jeito que ela estivesse e que fosse feita a vontade Dele. Estou muito grato a Deus por ela estar com vida e bem”, contou o pai da jovem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Cachoeiro de Itapemirim desaparecidos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A articulação para fazer sair o novo ramal ferroviário de Aracruz
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados