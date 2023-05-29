Vídeo mostra resgate de jovem encontrada em buraco em Cachoeiro

Resgate de jovem achada em buraco em Cachoeiro Crédito: Corpo de Bombeiros

Um vídeo divulgado pelo Corpo de Bombeiros mostra parte dos trabalhos dos militares para retirar a jovem do local, que é de difícil acesso. O resgate de Maria Cristina durou cerca de duas horas.

A valeta de onde a jovem foi retirada fica bem perto da casa dela, que mora no bairro Gilberto Machado, e tem cerca de 60 centímetros de diâmetro, entre uma casa em construção e um matagal.

Como o local é de difícil acesso foi preciso utilizar uma escada e realizar uma descida de aproximadamente 10 metros. Para conseguir retirar Maria Cristina com segurança, foi preciso quebrar parte da parede da casa em construção com esmeril e marretas.

Maria Cristina foi encontrada consciente, com escoriações e bem assustada. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para um hospital em Cachoeiro de Itapemirim. Nesta segunda-feira (29), a informação da família é de que a jovem segue internada.

Resgate de jovem achada em buraco em Cachoeiro Crédito: Corpo de Bombeiros

Desaparecimento

Desde a noite de sexta-feira, a imagem de Maria Cristina Simões Ferreira e Penha era compartilhada nas redes sociais por sua família em busca de seu paradeiro.

A família percebeu que ela não tinha levado nem celular nem dinheiro e mobilizou a polícia e a comunidade com pedidos de socorro em aplicativos de mensagens e nas redes sociais. “Nossa casa fica perto do maior clube da cidade. Ela saiu e sentou lá perto. Só que escorregou e caiu nesta valeta”, informou o pai da jovem, Carlos Onofre.