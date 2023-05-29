Vídeo mostra resgate de jovem encontrada em buraco em Cachoeiro

Após um morador ouvir pedidos de socorro por volta de 10h manhã de domingo (26), no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, é que Maria Cristina Simões Ferreira e Penha, de 22 anos, foi resgatada. A jovem saiu de casa na noite de sexta-feira (29) e ficou desaparecida por mais de 36 horas.
Um vídeo divulgado pelo Corpo de Bombeiros mostra parte dos trabalhos dos militares para retirar a jovem do local, que é de difícil acesso. O resgate de Maria Cristina durou cerca de duas horas.
A valeta de onde a jovem foi retirada fica bem perto da casa dela, que mora no bairro Gilberto Machado, e tem cerca de 60 centímetros de diâmetro, entre uma casa em construção e um matagal.
Como o local é de difícil acesso foi preciso utilizar uma escada e realizar uma descida de aproximadamente 10 metros. Para conseguir retirar Maria Cristina com segurança, foi preciso quebrar parte da parede da casa em construção com esmeril e marretas.
Maria Cristina foi encontrada consciente, com escoriações e bem assustada. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para um hospital em Cachoeiro de Itapemirim. Nesta segunda-feira (29), a informação da família é de que a jovem segue internada.
Desaparecimento
Desde a noite de sexta-feira, a imagem de Maria Cristina Simões Ferreira e Penha era compartilhada nas redes sociais por sua família em busca de seu paradeiro.
A família percebeu que ela não tinha levado nem celular nem dinheiro e mobilizou a polícia e a comunidade com pedidos de socorro em aplicativos de mensagens e nas redes sociais. “Nossa casa fica perto do maior clube da cidade. Ela saiu e sentou lá perto. Só que escorregou e caiu nesta valeta”, informou o pai da jovem, Carlos Onofre.
À reportagem de A Gazeta, o pai disse que estava aliviado e grato por encontrar a filha bem. “Eu tenho muita fé! Tinha pedido a Deus para trazer minha filha de volta do jeito que ela estivesse e que fosse feita a vontade Dele. Estou muito grato a Deus por ela estar com vida e bem”, contou o pai da jovem.