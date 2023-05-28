Veja vídeo do resgate

Jovem é encontrada em buraco após ficar 36 horas desaparecida em Cachoeiro

Maria Cristina Simões havia saído de casa na noite de sexta-feira (26) e só foi localizada na manhã deste domingo (28); ela estava consciente e com ferimentos leves
Erika Carvalho

Publicado em 28 de Maio de 2023 às 17:01

Desaparecida desde sexta-feira (26), Maria Cristina Simões Ferreira e Penha, de 22 anos, foi localizada neste domingo (28).
Buraco onde Maria Cristina estava caída fica entre uma construção e matagal Crédito: Corpo de Bombeiros e Redes Sociais
Desaparecida desde sexta-feira (26), Maria Cristina Simões Ferreira e Penha, de 22 anos, foi localizada na manhã de domingo (28), por volta das 10 horas. Ela foi encontrada caída dentro de uma valeta, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A jovem estava consciente e com ferimentos leves.
Maria Cristina havia saído de casa na noite de sexta-feira (26), por volta das 21 horas. A família percebeu que ela não tinha levado nem celular nem dinheiro e mobilizou a polícia e a comunidade com pedidos de socorro em aplicativos de mensagens e nas redes sociais.

“Nossa casa fica perto do maior clube da cidade. Ela saiu e sentou lá perto. Só que escorregou e caiu nesta valeta”, informou o pai da jovem, Carlos Onofre.
Na manhã deste domingo (28), Maria Cristina foi encontrada por um morador, que ouviu pedidos de socorro. Logo em seguida, o Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar a menina. A valeta, onde ela foi encontrada caída, fica bem perto da casa dela e tem cerca de 60 centímetros de diâmetro. O buraco está entre uma casa em construção e um matagal. No entorno, há muitos terrenos.
Segundo o Corpo de Bombeiros, como o local é de difícil acesso, foi preciso utilizar uma escada e realizar uma descida de aproximadamente 10 metros até o buraco onde a jovem estava caída. O trabalho de resgate durou cerca de 2 horas. Maria Cristina foi encontrada consciente, mas bem assustada.
Para conseguir retirar a vítima com segurança, foi preciso quebrar parte da parede da casa em construção. Foram usadas moto esmeril e marretas. Para a família, o sentimento agora é de gratidão.
“Eu tenho muita fé! Tinha pedido a Deus para trazer minha filha de volta do jeito que ela estivesse e que fosse feita a vontade Dele. Estou muito grato a Deus por ela estar com vida e bem”, destaca o pai da jovem.
Com ferimentos leves, Maria Cristiana foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para um hospital em Cachoeiro de Itapemirim, onde ainda está internada. 

