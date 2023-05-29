Bombeiros quebraram parede para salvar jovem presa em buraco, em Cachoeiro

Bombeiros tiveram de quebrar parede lateral para retirar mulher de buraco em Cachoeiro Crédito: Divulgação / Corpo de Bombeiros

Entre os militares que atuaram na ocorrência, o sargento dos Bombeiros Rodolfo Nascimento explicou em entrevista ao repórter Thomaz Albano, da TV Gazeta Sul , que assim que a equipe chegou ao local foi possível visualizar a jovem prensada em um local de difícil o acesso. O resgate durou cerca de 2 horas. Foram usadas moto esmeril e marretas.

"Como não conseguimos retirar na primeira alternativa, tivemos que quebrar a parede dessa residência com bastante cuidado para não colapsar, ainda mais porque tinha um barranco ali ao lado. Foi um trabalho delicado e minucioso", destacou.

Em conversa com A Gazeta na tarde desta segunda-feira (29), o pai de Maria Cristina, Carlos Onofre, disse que a jovem está bem, mas ainda permanece internada em observação.

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"Não teve nenhuma fratura muito grave. Foram somente algumas escoriações. Agradecemos a todos pela preocupação com ela, e pedimos que mantenham as orações", disse.

Relembre o caso

Maria Cristina saiu de casa na noite de sexta-feira (26), por volta das 21 horas. A família percebeu que ela não tinha levado nem celular, nem dinheiro, e mobilizou a polícia e a comunidade com pedidos de socorro em aplicativos de mensagens e nas redes sociais.