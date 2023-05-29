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Resgate delicado

Bombeiros quebraram parede para salvar jovem presa em buraco, em Cachoeiro

Segundo a corporação, esse procedimento é padrão em atuações que envolvem estrutura colapsada; vítima ficou cerca de 36 horas prensada em um espaço apertado
Matheus Passos dos Santos

Matheus Passos dos Santos

Publicado em 

29 mai 2023 às 17:54

Publicado em 29 de Maio de 2023 às 17:54

Bombeiros tiveram de quebrar parede lateral para retirar mulher de buraco em Cachoeiro
Bombeiros tiveram de quebrar parede lateral para retirar mulher de buraco em Cachoeiro Crédito: Divulgação / Corpo de Bombeiros
A equipe do Corpo de Bombeiros que realizou o resgate de Maria Cristina Simões Ferreira e Penha, 22 anos, que ficou desparecida por 36 horas e foi encontrada caída dentro de uma valeta, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, teve que quebrar a parede de uma casa que fica ao lado do barranco. Segundo a corporação, esse procedimento é padrão em resgates que envolvem estrutura colapsada. 
Entre os militares que atuaram na ocorrência, o sargento dos Bombeiros Rodolfo Nascimento explicou em entrevista ao repórter Thomaz Albano, da TV Gazeta Sul, que assim que a equipe chegou ao local foi possível visualizar a jovem prensada em um local de difícil o acesso. O resgate durou cerca de 2 horas. Foram usadas moto esmeril e marretas.
"Como não conseguimos retirar na primeira alternativa, tivemos que quebrar a parede dessa residência com bastante cuidado para não colapsar, ainda mais porque tinha um barranco ali ao lado. Foi um trabalho delicado e minucioso", destacou. 
Em conversa com A Gazeta na tarde desta segunda-feira (29), o pai de Maria Cristina, Carlos Onofre, disse que a jovem está bem, mas ainda permanece internada em observação.
Bombeiros quebraram parede para salvar jovem presa em buraco, em Cachoeiro
"Não teve nenhuma fratura muito grave. Foram somente algumas escoriações. Agradecemos a todos pela preocupação com ela, e pedimos que mantenham as orações", disse. 

Relembre o caso 

Maria Cristina saiu de casa na noite de sexta-feira (26), por volta das 21 horas. A família percebeu que ela não tinha levado nem celular, nem dinheiro, e mobilizou a polícia e a comunidade com pedidos de socorro em aplicativos de mensagens e nas redes sociais.
Na manhã de domingo (28), a jovem foi encontrada por um morador, que ouviu pedidos de socorro. Em seguida, os Bombeiros foram acionado. A valeta, onde Maria Cristina foi encontrada, fica perto da casa dela e tem cerca de 60 centímetros de diâmetro. O buraco está entre uma casa em construção e um matagal. No entorno, há muitos terrenos.

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