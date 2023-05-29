Quanto tempo podemos ficar sem água e sem comida? Médico explica

Maria Cristina Simões Ferreira e Penha ficou 36 horas dentro de um buraco Crédito: Corpo de Bombeiros e Redes Sociais

Com toda a repercussão, uma questão foi levantada: quanto tempo o ser humano é capaz de sobreviver sem água e sem comida? O nefrologista Vinícius Bortoloti Peterle, da Rede Meridional, diz que, em média, o ser humano é capaz ficar sem água e sem comida de dois a quatro dias.

O corpo humano não consegue ficar mais do que 15 minutos sem oxigênio, de dois a quatro dias sem água, e de 40 a 60 dias sem alimentos

O médico conta que o tempo de sobrevivência vai depender da idade da pessoa, da condição física e também do clima. "Crianças e pessoas mais idosas são mais sensíveis a menor oferta de água, de alimento e de oxigênio. O clima mais quente aumenta a transpiração e a desidratação. Já as pessoas com o adequado treinamento físico podem suportar períodos mais extremos. O fato de a pessoa ficar 'parada' dentro de algum lugar diminui as perdas metabólicas", diz Vinícius Bortoloti Peterle.

Os efeitos da privação de água e comida já começam a ser sentidos nas primeiras horas: incialmente, com sensação de fraqueza, ansiedade e irritabilidade; depois vem o sentimento de raiva e a sensação de boca seca. "Pode ocorrer desmaio, que pode evoluir com sonolência e torpor. Pode ainda haver crise convulsiva, a pessoa entrar em coma e acabar falecendo", diz o nefrologista.

"A água compõe 60% do peso corporal e participa de todo o metabolismo que nos mantêm vivos. Sem água, o metabolismo vai parando até chegar no estado de total inviabilidade de morte"

Já em relação a ausência de comida, as reservas energéticas do corpo – como glicose, gordura e massa muscular – garantem sobrevida maior.

No caso da jovem encontrada num buraco após ficar 36 horas desaparecida em Cachoeiro de Itapemirim, Vinícius Bortoloti Peterle explica que nas primeiras horas e dias deve ocorrer o suporte de medicina intensiva, para evitar ou corrigir a hipotermia, o estado de hidratação e os eventuais distúrbios hidroeletrolíticos.