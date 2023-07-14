Dois jovens são sequestrados em casa em Cariacica e família pede ajuda

Gustavo Martins Cordeiro, de 26 anos, e Elton Falcão Santos, de 28 Crédito: Acervo Pessoal

Atualização Na tarde desta sexta-feira (14), os corpos de Gustavo e Elton foram localizados e resgatados pelo Notaer. A reportagem foi atualizada

Uma família vive dias de angústia e buscas por dois jovens, Gustavo Martins Cordeiro, de 26 anos, e Elton Falcão Santos, de 28, desaparecidos desde terça-feira (11), quando foram retirados de casa à força no bairro Antônio Ferreira Borges, região de Cariacica Sede.

De acordo com apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, os jovens são cunhados. Eles estavam no apartamento da irmã de Gustavo, que é esposa de Elton, no Residencial Limão, quando foram amarrados e amordaçados por criminosos armados e encapuzados. Os bandidos ainda levaram televisão, caixa de som e objetos pessoais das vítimas.

Residencial Limão, no bairro Antônio Ferreira Borges, onde os jovens foram levados Crédito: Fernando Madeira

Segundo a mãe de Gustavo e sogra de Elton, a dona de casa Cirlene de Jesus Martins, a família tem vivido dias de angústia desde o desaparecimento. Os familiares das vítimas contam que os bandidos chegaram a mandar um aviso para os moradores do prédio antes de sequestrar os jovens.

“Teve uma mensagem no grupo do condomínio, que era para todo mundo entrar de volta para dentro de suas casas e todo mundo ficou assustado”, contou uma testemunha, que preferiu não se identificar.

Após o sequestro e desaparecimento de Gustavo e Elton, a família passou a ser torturada psicologicamente com fotos e vídeos, que seriam imagens dos rapazes mortos.

"Estou desde anteontem caçando meu filho e até agora não acho. Só queria uma posição certa. Mandaram uma foto, meme, não sei, porque não cheguei a ver. Tava meu filho caído com tiro na cabeça e eles debochando" Cirlene de Jesus Martins - Mãe de Gustavo

Cirlene de Jesus Martins Crédito: Oliveira Alves

A família afirma que os jovens tiveram envolvimento no tráfico de drogas, mas estavam trabalhando, longe da vida criminosa há dois anos. No entanto, desde que foram morar no local – que havia sido dominado por antigos rivais – eles passaram a ser ameaçados. A família acredita que eles foram executados.

Desde o desaparecimento, foram várias informações sobre a localização do corpo dos jovens que levaram os familiares a fazer buscas por conta própria.

Na manhã desta sexta-feira (14), amigos e parentes dos jovens, e a Polícia Militar , foram aos pés do Morro do Mochuara procurar pelos corpos, mas não encontraram. Em um apelo, a mãe de Gustavo chegou a pedir qualquer informação sobre o paradeiro dos rapazes.

"Quem souber ou viu alguma coisa, me fala só para eu enterrar meu filho " Cirlene de Jesus Martins - Mãe de Gustavo

Corpos encontrados

No fim da manhã desta sexta-feira (14), a família recebeu informações de que os corpos das vítimas estavam em uma região de mata, em uma localidade conhecida como Farinheira, em Antônio Ferreira Borges. A informação foi confirmada por familiares ao repórter João Brito, da TV Gazeta.

Equipes da Polícia Militar prosseguiram para buscas pelo local e encontraram os corpos amarrados e enterrados em uma cova rasa, com sinais de perfurações na região da cabeça.