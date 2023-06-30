Motorista some após sair para corrida e carro é encontrado em Sooretama

Joabson Feitosa da Silva desapareceu após sair de casa para fazer uma corrida. O carro dele foi encontrado abandonado Crédito: Acervo pessoal

O motorista particular Joabson Feitosa da Silva, de 29 anos, desapareceu na noite de quinta-feira (29) após sair de casa para fazer uma corrida em Sooretama , no Norte do Espírito Santo . O carro dele, um Volkswagen Gol branco, foi encontrado abandonado na manhã desta sexta-feira (30), no em meio a um matagal no bairro Alegre. O caso é investigado pela Polícia Civil

Joabson recebeu uma ligação de um passageiro e saiu de casa para fazer uma corrida até um bar, por volta das 23h. O último contato feito por ele foi por volta de 23h30, quando ele ligou para um primo, que também é motorista particular. No entanto, o primo só viu a chamada perdida depois, e ninguém conseguiu mais contato com ele. Nas redes sociais, a família pede ajuda para encontrar o motorista.

Nas redes sociais, a família pede ajuda para localiza o motorista particular Joabson Feitosa da Silva, de 29 anos Crédito: Redes sociais

A família entrou em contato com a pessoa que pediu a corrida, que informou que o motorista não teria chegado no local combinado para buscá-la. Segundo uma irmã de Joabson, que não quis ser identificada, ele é casado e tem dois filhos, de quatro e nove anos.

"Ele é evangélico e não tem rixa com ninguém. Todo mundo gosta dele" X. - Irmã de Joabson (não quis ser identificada)