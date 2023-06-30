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Polícia investiga

Motorista some após sair para corrida e carro é encontrado em Sooretama

Joabson Feitosa da Silva, de 29 anos, desapareceu na noite de quinta-feira (29) e o carro dele foi achado abandonado em um matagal na manhã desta sexta (30)
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

30 jun 2023 às 12:24

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 12:24

Joabson Feitosa da Silva desapareceu após sair de casa para fazer uma corrida. O carro dele foi encontrado abandonado
Joabson Feitosa da Silva desapareceu após sair de casa para fazer uma corrida. O carro dele foi encontrado abandonado Crédito: Acervo pessoal
O motorista particular Joabson Feitosa da Silva, de 29 anos, desapareceu na noite de quinta-feira (29) após sair de casa para fazer uma corrida em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. O carro dele, um Volkswagen Gol branco, foi encontrado abandonado na manhã desta sexta-feira (30), no em meio a um matagal no bairro Alegre. O caso é investigado pela Polícia Civil.
Joabson recebeu uma ligação de um passageiro e saiu de casa para fazer uma corrida até um bar, por volta das 23h. O último contato feito por ele foi por volta de 23h30, quando ele ligou para um primo, que também é motorista particular. No entanto, o primo só viu a chamada perdida depois, e ninguém conseguiu mais contato com ele. Nas redes sociais, a família pede ajuda para encontrar o motorista.
Nas redes sociais, a família pede ajuda para localiza o motorista particular Joabson Feitosa da Silva, de 29 anos Crédito: Redes sociais
A família entrou em contato com a pessoa que pediu a corrida, que informou que o motorista não teria chegado no local combinado para buscá-la. Segundo uma irmã de Joabson, que não quis ser identificada, ele é casado e tem dois filhos, de quatro e nove anos.
"Ele é evangélico e não tem rixa com ninguém. Todo mundo gosta dele"
X. - Irmã de Joabson (não quis ser identificada)
Na manhã desta sexta-feira, a família de Joabson Feitosa da Silva registrou, junto à Polícia Civil, um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do motorista particular. Procurada pela reportagem, a corporação informou que as investigações estão sendo feitas pela Delegacia de Polícia de Sooretama e as buscas para localizá-lo estão em andamento.

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desaparecidos espírito santo Polícia Civil Sooretama ES Norte
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