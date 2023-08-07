LGBTfobia no ES: as palavras ferem, o preconceito mata

Vários estádios pelo país usam a bandeirinha de escanteio com as cores da comunidade LGBTQIAP+ nesta data Crédito: Canarinho LGBT/Divulgação

Por mais sem sentido que tenham sido os argumentos do jogador, é sempre um discurso perigoso, porque prega a condenação. São mais do que meras palavras ao vento, que ferem não somente o alvo do ataque, mas um universo de pessoas que por muito tempo foram alijadas da sociedade e hoje lutam pelo direito de existir como são. São palavras que carregam a violência que infelizmente ainda se materializa em agressões físicas, estupros e mortes.

As agressões explodiram no mesmo período, com um aumento de 90% no Estado. Os casos de estupro cresceram 171,4%. Os discursos LGBTfóbicos são a base dessa violência, por contaminar o senso comum e construir um ambiente no qual ela é normalizada. A transformação que se espera da sociedade é cultural, de respeito à existência das pessoas independentemente de sua sexualidade ou gênero.

Cada ataque sofrido por uma pessoa pública, como Marta, reverbera entre as pessoas comuns que se identificam com ela. Isso tem impacto na saúde mental: estudos internacionais mostram, por exemplo, que cerca de 52% dos jovens LGBTQIAPN+ já se automutilaram, contra 35% de jovens cis héteros. Como encontrar o próprio lugar no mundo e a autoaceitação com tanto ódio sendo disseminado?

Para piorar, o futebol ainda é um universo machista, que ecoa preconceitos demais. O esporte praticado por mulheres vem superando as resistências, mas suas jogadoras continuam alvo de preconceito.

Na Copa feminina deste ano, pelo menos 94 jogadoras inscritas fazem parte da comunidade LGBTQIA+, de acordo com levantamento da Outsports, site que reúne atletas que se declaram gays, lésbicas, bissexuais ou trans. O número é maior do que qualquer outro torneio organizado pela Fifa. Ou seja, qualquer um que se declare "profeta" e associe vitórias ou derrotadas à sexualidade das jogadoras não está fazendo nada mais do que charlatanismo.