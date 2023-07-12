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Trabalho conjunto

Após cobrança da PF, PMES indica nomes para força-tarefa de segurança

Ricas afirmou que a PF, PRF, Polícia Civil, Polícia Penal e guardas civis dos municípios têm participado da Força-Tarefa. No fim da manhã, a PF recebeu os nomes indicados pela PM

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 13:13

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

12 jul 2023 às 13:13
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O superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas Crédito: Carlos Alberto Silva
Polícia Federal, por meio do superintendente da corporação no Espírito Santo, delegado Eugênio Ricas, afirmou que a Polícia Militar não enviou os nomes dos militares que participariam da Força-Tarefa de Segurança Pública no Estado, grupo responsável por compartilhar informações para combate ao tráfico de drogas e de armas. No fim da manhã desta quarta-feira (12), entretanto, a PM encaminhou os três nomes à PF, que coordena a ação. 
Em entrevista à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, o representante da PF havia afirmado que aguardava os nomes de militares que vão integrar o grupo e lamentou que a corporação ainda não faça parte da força-tarefa.

Termo aditivo

Em março deste ano, o governador do Estado, Renato Casagrande, assinou um termo aditivo para a inclusão das forças de segurança estaduais na Força-Tarefa. A ideia inicial era que a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) e a Secretaria da Justiça (Sejus) passassem a fazer parte da Força Tarefa, junto às Guardas-civis dos municípios da Grande Vitória.
Até então, de acordo com Eugênio Ricas, no entanto, a Polícia Militar não tem participado do compartilhamento de informações.
"Ainda não recebemos o reforço da Polícia Militar na Força-Tarefa, é um reforço importante. Sabemos que eles têm informações importantes"
Eugênio Ricas - Superintendente da Polícia Federal no ES
Ricas afirmou que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Penal e as guardas civis dos municípios têm participado da Força-Tarefa.
"Bom, estamos aguardando. Acredito que o comandante-geral, Douglas Caus, deve enviar os nomes, os policiais que vão aderir ao trabalho. Estamos aguardando a Polícia Militar, aguardamos os nomes. Temos informações importantes, mas não temos informações, por exemplo, da atuação do tráfico em comunidades, de alguns traficantes. Por isso é importante que todas as forças atuem conjuntamente", afirmou o representante da PF.
Durante a entrevista à TV Gazeta, Eugênio Ricas elogiou o trabalho feito pela Força-Tarefa e explicou que o grupo é uma iniciativa do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Segundo o superintendente, a pasta enviou R$ 85 milhões para todas as forças-tarefas do Brasil para investimento no trabalho.
Apesar da ausência na Força-Tarefa, na data em que houve a assinatura do termo, no dia 6 de março deste ano, o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, esteve no evento e ainda falou sobre a importância do trabalho em conjunto.
Representantes das forças de segurança no dia de assinatura do termo, em março deste ano
Representantes das forças de segurança no dia de assinatura do termo, em março deste ano Crédito: Governo do ES
“Qualquer sistema de segurança que queira estar na vanguarda tem que unir tecnologia e integração. Damos um passo importante e com certeza vamos qualificar as ações das nossas forças policiais”, comentou em março deste ano o comandante da PMES.
Procurada pela reportagem de A Gazeta para responder sobre a ausência na força-tarefa, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informou que o acordo era de que os efetivos seriam selecionados pelas instituições e encaminhados para aprovação da Subsecretaria de Estado de Inteligência da Sesp, para análise de perfil.
No caso da Polícia Militar, segundo a própria corporação, os nomes foram enviados para a Sesp em junho, após seleção interna. Apesar da informação divulgada por Eugênio Ricas, a Polícia Militar informou que os nomes foram aprovados e encaminhados no início da manhã desta quarta-feira (12) para a Polícia Federal.
Mais tarde, a assessoria da Polícia Federal confirmou o recebimento dos nomes dos militares, ocorrido no final da manhã. Os policiais indicados ainda não foram apresentados e ainda não atuam na força-tarefa. Três agentes da Polícia Militar do ES foram indicados à PF. 

Atualização

12/07/2023 - 8:45
A assessoria da Polícia Federal informou nesta tarde que os nomes dos militares foram encaminhados à PF. O texto e o título foram atualizados

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