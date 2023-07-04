Flávio Dino vem ao ES em agosto para tratar de combate ao crime

"No mês de agosto, ele (Flávio Dino) irá ao nosso Estado, mas, antes de conhecer melhor o trabalho que estamos fazendo e fortalecer e integrar a ação do governo do Estado e governo federal, nós teremos nos próximos dias a visita da minha equipe de Segurança e de Justiça com a equipe do ministro para que a gente possa tratar da intensificação dessas parcerias e enfrente cada vez com mais eficiência e criminalidade organizada no Espírito Santo", diz o governador.