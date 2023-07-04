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Casagrande em Brasília

Flávio Dino vem ao ES em agosto para tratar de combate ao crime

Antes da visita do ministro ao Estado, equipe de Segurança Pública capixaba irá a Brasília para intensificar parcerias na luta contra o crime organizado

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 18:41

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

04 jul 2023 às 18:41
Reunião de Casagrande com ministro Flávio Dino
Casagrande se reuniu com o ministro da Justiça, Flávio Dino Crédito: Isaac Amorim/MJSP
Embora a agenda do governador Renato Casagrande (PSB) em Brasília, nesta terça-feira (4), tenha tido como foco principal a discussão da reforma tributária, o roteiro incluiu também uma reunião com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, no início da tarde. 
No encontro, ficou marcada uma visita de Flávio Dino ao Espírito Santo no mês de agosto. O objetivo é que o ministro participe de um debate sobre segurança pública, além de conhecer o trabalho do governo do Espírito Santo nessa área.
Durante a conversa, também ficou acertada a ida da cúpula da Segurança Pública do Estado a Brasília para aprofundar as relações institucionais e o aperfeiçoamento do trabalho conjunto com o Ministério da Justiça.
ávio Dino vem ao ES em agosto para tratar de combate ao crime

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"No mês de agosto, ele (Flávio Dino) irá ao nosso Estado, mas, antes de conhecer melhor o trabalho que estamos fazendo e fortalecer e integrar a ação do governo do Estado e governo federal, nós teremos nos próximos dias a visita da minha equipe de Segurança e de Justiça com a equipe do ministro para que a gente possa tratar da intensificação dessas parcerias e enfrente cada vez com mais eficiência e criminalidade organizada no Espírito Santo", diz o governador.

Encontro com ministra Marina Silva

Também presidente do Consórcio Brasil Verde, Renato Casagrande ainda se reuniu nesta terça-feira (4), em Brasília, com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.
Casagrande com Marina Silva
Casagrande se encontrou com a ministra Marina Silva Crédito: Governo do ES
Na pauta, a atuação do Consórcio Brasil Verde, que representa 21 governadores consorciados, durante a COP 28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será realizada em Dubai, nos Emirados Arabes Unidos entre novembro e dezembro deste ano. Casagrande também colocou o Consórcio Brasil Verde para trabalhar em parceria com o Ministério do Meio Ambiente.
"Tratamos da regulamentação da geração de energia eólica no mar. É um trabalho importante. Existem muitas demandas no Espírito Santo e perspectiva de investimento, especialmente para que a gente possa produzir hidrogênio verde. E é necessário que a gente faça um planejamento e um zoneamento de ocupação dessas áreas do mar, envolvendo o Ministério da Defesa, a Marinha, o governo do Estado, as universidades e os Ifes em um trabalho conjunto", destaca o governador.

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