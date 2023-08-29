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Segurança Urbana

Perseguição e tiros: 'Tentamos minimizar riscos', diz secretário de Vitória

Secretário Municipal de Segurança, Amarílio Boni disse que abordagem a suspeitos em carro roubado começou na Avenida Fernando Ferrari e se estendeu por bairros da cidade
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

29 ago 2023 às 11:17

Publicado em 29 de Agosto de 2023 às 11:17

Secretário Municipal de Segurança Urbana (Semsu), Amarílio Boni
Secretário Municipal de Segurança Urbana (Semsu), Amarílio Boni Crédito: Fabrício Christ
No dia seguinte à ocorrência na Avenida Leitão da Silva, em que tiros foram disparados no meio da via e houve perseguição de policiais militares e guardas municipais a criminosos armados, o secretário Municipal de Segurança Urbana de Vitória, Amarílio Boni, afirmou que a abordagem considerou a segurança das pessoas e a legítima defesa dos guardas. Apesar de alguns carros terem ficado no meio do fogo cruzado, ele garantiu que a Guarda Municipal tentou "minimizar ao máximo os riscos".
Em entrevista ao vivo à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, durante o Bom Dia ES, nesta terça-feira (29), o secretário municipal informou que a abordagem começou na Avenida Fernando Ferrari e se estendeu por alguns bairros da cidade até chegar ao ponto da Avenida Leitão da Silva.
"Tentamos minimizar ao máximo os riscos e, infelizmente, eles [indivíduos] assumiram o efeito da abordagem na Leitão da Silva. Foi tentando de várias formas a abordagem. Tentamos adotar todos os cuidados necessários para evitar que alguém fosse atingido"
Amarílio Boni - Secretário Municipal de Segurança Urbana (Semsu)
A fala do secretário aconteceu após o presidente da seccional do Espírito Santo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), José Carlos Rizk Filho, cobrar apuração sobre o caso. Para ele, é preciso investigar se os padrões de segurança na abordagem foram observados e se as forças policiais tomaram as cautelas necessárias para preservar a vida dos cidadãos inocentes no entorno da ocorrência.
Questionado sobre a possibilidade de realizar a abordagem em outro ponto da cidade, em que não houvesse tantas pessoas e carros parados, Boni afirmou que isso não seria possível.
"Não verificamos a possibilidade de adiar a abordagem. Eles continuaram com vontade de fugir e continuaram atirando contra a polícia. O vídeo mostra que a vontade deles não era de se entregar", detalhou.
PM presente no acesso ao bairro Itararé, em Vitória
Durante a entrevista, foi possível ver a PM presente no acesso ao bairro Itararé, em Vitória Crédito: Fabrício Christ
Ainda de acordo com Amarílio Boni, nenhum tiro da Guarda ou da Polícia Militar atingiu veículos de terceiros, ou seja, de pessoas que não eram perseguidas pelas forças de segurança.
O secretário ainda lamentou que a abordagem tenha terminado em morte de um dos indivíduos.

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