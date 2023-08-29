Perseguição e tiros: 'Tentamos minimizar riscos', diz secretário de Vitória

No dia seguinte à ocorrência na Avenida Leitão da Silva, em que tiros foram disparados no meio da via e houve perseguição de policiais militares e guardas municipais a criminosos armados, o secretário Municipal de Segurança Urbana de Vitória, Amarílio Boni, afirmou que a abordagem considerou a segurança das pessoas e a legítima defesa dos guardas. Apesar de alguns carros terem ficado no meio do fogo cruzado, ele garantiu que a Guarda Municipal tentou "minimizar ao máximo os riscos".
Em entrevista ao vivo à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, durante o Bom Dia ES, nesta terça-feira (29), o secretário municipal informou que a abordagem começou na Avenida Fernando Ferrari e se estendeu por alguns bairros da cidade até chegar ao ponto da Avenida Leitão da Silva.
"Tentamos minimizar ao máximo os riscos e, infelizmente, eles [indivíduos] assumiram o efeito da abordagem na Leitão da Silva. Foi tentando de várias formas a abordagem. Tentamos adotar todos os cuidados necessários para evitar que alguém fosse atingido"
A fala do secretário aconteceu após o presidente da seccional do Espírito Santo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), José Carlos Rizk Filho, cobrar apuração sobre o caso. Para ele, é preciso investigar se os padrões de segurança na abordagem foram observados e se as forças policiais tomaram as cautelas necessárias para preservar a vida dos cidadãos inocentes no entorno da ocorrência.
Questionado sobre a possibilidade de realizar a abordagem em outro ponto da cidade, em que não houvesse tantas pessoas e carros parados, Boni afirmou que isso não seria possível.
"Não verificamos a possibilidade de adiar a abordagem. Eles continuaram com vontade de fugir e continuaram atirando contra a polícia. O vídeo mostra que a vontade deles não era de se entregar", detalhou.
Ainda de acordo com Amarílio Boni, nenhum tiro da Guarda ou da Polícia Militar atingiu veículos de terceiros, ou seja, de pessoas que não eram perseguidas pelas forças de segurança.
O secretário ainda lamentou que a abordagem tenha terminado em morte de um dos indivíduos.