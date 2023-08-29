Perseguição e tiros: 'Tentamos minimizar riscos', diz secretário de Vitória

Secretário Municipal de Segurança Urbana (Semsu), Amarílio Boni Crédito: Fabrício Christ

Em entrevista ao vivo à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, durante o Bom Dia ES, nesta terça-feira (29), o secretário municipal informou que a abordagem começou na Avenida Fernando Ferrari e se estendeu por alguns bairros da cidade até chegar ao ponto da Avenida Leitão da Silva.

"Tentamos minimizar ao máximo os riscos e, infelizmente, eles [indivíduos] assumiram o efeito da abordagem na Leitão da Silva. Foi tentando de várias formas a abordagem. Tentamos adotar todos os cuidados necessários para evitar que alguém fosse atingido" Amarílio Boni - Secretário Municipal de Segurança Urbana (Semsu)

Questionado sobre a possibilidade de realizar a abordagem em outro ponto da cidade, em que não houvesse tantas pessoas e carros parados, Boni afirmou que isso não seria possível.

"Não verificamos a possibilidade de adiar a abordagem. Eles continuaram com vontade de fugir e continuaram atirando contra a polícia. O vídeo mostra que a vontade deles não era de se entregar", detalhou.

Durante a entrevista, foi possível ver a PM presente no acesso ao bairro Itararé, em Vitória Crédito: Fabrício Christ

Ainda de acordo com Amarílio Boni, nenhum tiro da Guarda ou da Polícia Militar atingiu veículos de terceiros, ou seja, de pessoas que não eram perseguidas pelas forças de segurança.