Nova cena de terror na Leitão da Silva coloca inocentes na linha de tiro

O episódio também escancara o arsenal disponível nas mãos dos criminosos, com o registro do som das rajadas nos vídeos gravados no local. Bandidos armados até os dentes que circulam livremente pelas ruas.

As autoridades de segurança pública precisam estar a postos para combater esses criminosos, mas também se espera delas que estejam devidamente preparadas, com técnicas e procedimentos que não coloquem a população em risco. Mais uma vez, assistimos assustados a cenas de tiroteios que preocupam quem teme que a Grande Vitória se torne um novo Rio de Janeiro.