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Opinião da Gazeta

Nova cena de terror na Leitão da Silva coloca inocentes na linha de tiro

As autoridades de segurança pública precisam estar a postos para combater criminosos, mas também se espera delas que estejam devidamente preparadas, com técnicas e procedimentos que não coloquem a população em risco

Públicado em 

29 ago 2023 às 01:00

Colunista

Movimentação policial e de equipes de socorro na Avenida Leitão da Silva, em Vitória
Movimentação policial e de equipes de socorro na Avenida Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta
As imagens registradas na Leitão da Silva, em Vitória, na tarde chuvosa desta segunda-feira (28) são aterrorizantes, e os relatos de quem estava lá ajudam a construir um mosaico do terror vivenciado por motoristas e pedestres enquanto uma perseguição no trânsito chegava ao fim, após um intenso tiroteio.
Os disparos mataram um dos quatro suspeitos que eram alvo da perseguição, empreendida pela Guarda Municipal de Vitória e pela Polícia Militar. E deixou outros dois que ocupavam o veículo feridos, já o quarto conseguiu fugir.  As informações são do secretário de Segurança de Vitória, Amarílio Boni.  Os suspeitos circulavam em um veículo com registro de restrição que foi perseguido por quatro bairros antes do desfecho da ação, na Leitão da Silva.
A praça de guerra se formou em frente ao Cias da Unimed, o que trouxe a lembrança do tiroteio na região de Gurigica que no fim de junho causou a morte de um paciente no leito da clínica de cuidados paliativos Total Health, localizada dentro do Complexo Life Vix Mall, nas cercanias da Leitão da Silva. Mais uma vez, pessoas inocentes ficaram na linha de tiro, diante do perigo, em região bem próxima.
Um desses inocentes acabou baleado na perna, felizmente sem gravidade. Mas não dá para minimizar o episódio pelo fator sorte: motoristas que abandonaram seus carros ou se protegeram dentro deles poderiam estar entre as vítimas baleadas. O resultado desse bangue-bangue urbano poderia ter sido trágico. Quem estava pelo caminho ficou nitidamente vulnerável.
O episódio também escancara o arsenal disponível nas mãos dos criminosos, com o registro do som das rajadas nos vídeos gravados no local. Bandidos armados até os dentes que circulam livremente pelas ruas.
As autoridades de segurança pública precisam estar a postos para combater esses criminosos, mas também se espera delas que  estejam devidamente preparadas, com técnicas e procedimentos que não coloquem a população em risco. Mais uma vez, assistimos assustados a cenas de tiroteios que preocupam quem teme que a Grande Vitória se torne um novo Rio de Janeiro.

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