Tiroteio em Vitória: de arma israelense a granada, o que foi apreendido com grupo

Os dois suspeitos, que participaram da perseguição na Avenida Leitão da Silva , em Vitória, na segunda-feira (28), passaram por audiência de custódia nesta terça-feira (29). Com eles, foram encontrados armamento de grosso calibre, como arma israelense e até mesmo granada.

Consta na audiência de custódia, que com Fernando João dos Santos, de 19 anos, foi apreendida uma bolsa contendo dois carregadores marca calibre 9mm, sendo um municiado com 14 munições intactas e outro sem munição, além de dois aparelhos celulares.

Já com Jonathan dos Santos Silva, de 20 anos, uma pistola de fabricação israelense calibre 9mm, equipada com seletor de rajada e carregador alongado - com capacidade para 31 munições - carregada com 9 munições do mesmo calibre, além de um aparelho celular e a gandola camuflada.

Em buscas no veículo foram encontradas três armas de fogo, munições, colete balístico, carregadores, roupas camufladas, uma camiseta falsificada da Polícia Civil e um artefato improvisado semelhante a uma granada - que foi detonada ainda na segunda-feira.