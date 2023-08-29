Tiros na Leitão da Silva: Ramalho afirma que PM não foi acionada por Guarda

Os vídeos e imagens que traduzem o terror vivido por quem esteve na Leitão da Silva na tarde dessa segunda-feira (28) mostram que havia a presença de muitos guardas municipais, com ao menos duas viaturas (uma de cor verde escura e outra branca), e também policiais militares, com uma viatura característica. Apesar da presença de diferentes agentes de segurança, o Coronel Ramalho afirmou que a Polícia Militar, corporação de competência do Estado do Espírito Santo, não foi acionada para contribuir e participar da perseguição e prisão, promovida inicialmente pela Guarda Municipal, força de segurança de competência do município de Vitória.
"A Polícia Militar poderia ter sido acionada. Mas a viatura da Polícia Militar que vai em apoio à Guarda não tinha conhecimento do que de fato estava acontecendo. Não houve essa comunicação, segundo os comandantes da Polícia Militar", afirmou.
Por outro lado, o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Amarílio Boni, afirmou que a Guarda Municipal mantém integração com as polícias Militar e Civil. Segundo ele, os procedimentos adotados nessa segunda (28) serão analisados para uma melhoria dos abordagens. Ninguém foi atingido por tiros disparados por guardas e policiais, segundo Boni.