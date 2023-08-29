Tiros na Leitão da Silva: Ramalho afirma que PM não foi acionada por Guarda

"A Polícia Militar poderia ter sido acionada. Mas a viatura da Polícia Militar que vai em apoio à Guarda não tinha conhecimento do que de fato estava acontecendo. Não houve essa comunicação, segundo os comandantes da Polícia Militar", afirmou.

Por outro lado, o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Amarílio Boni, afirmou que a Guarda Municipal mantém integração com as polícias Militar e Civil. Segundo ele, os procedimentos adotados nessa segunda (28) serão analisados para uma melhoria dos abordagens. Ninguém foi atingido por tiros disparados por guardas e policiais, segundo Boni.