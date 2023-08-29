Leitão da Silva: MPES considera inadequado procedimento da Guarda Municipal

A perseguição a um Onix prata, que resultou em tiroteio no meio com um morto e pessoas baleadas, na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, na última segunda-feira (28), foi considerada, pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), um procedimento não adequado da Guarda Municipal da Capital, pelo local em que o confronto ocorreu.
Por meio de nota, o órgão explica que a conclusão veio a partir das informações e imagens obtidas da ocorrência até o momento.
Nos vídeos obtidos pela reportagem de A Gazeta, é possível ver a troca de tiros por ruas da cidade entre a Guarda, com apoio da Polícia Militar, e os suspeitos de terem furtado o carro na última quinta-feira (26) e assassinado uma pessoa na sexta-feira (27).
A entidade afirma ainda que vai acompanhar a investigação que, acredita, será instaurada pela Corregedoria da Guarda Municipal do município.
“A instituição irá acompanhar as investigações que a Corregedoria da Guarda Municipal de Vitória certamente vai instaurar, bem como as apurações de todos os órgãos envolvidos nos fatos, para verificar as falhas, motivos e as responsabilidades”, disse a nota.