Leitão da Silva: MPES considera inadequado procedimento da Guarda Municipal

A entidade afirma ainda que vai acompanhar a investigação que, acredita, será instaurada pela Corregedoria da Guarda Municipal do município.

“A instituição irá acompanhar as investigações que a Corregedoria da Guarda Municipal de Vitória certamente vai instaurar, bem como as apurações de todos os órgãos envolvidos nos fatos, para verificar as falhas, motivos e as responsabilidades”, disse a nota.