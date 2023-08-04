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Habeas corpus coletivo

Defensoria aponta superlotação em presídio recém-inaugurado no ES

Órgão entrou com pedido de liminar solicitando que novos detentos não sejam alocados na unidade localizada em Vila Velha
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

04 ago 2023 às 18:50

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 18:50

Penitenciária no Complexo de Xuri
Segundo a Defensoria Pública do Espírito Santo, das 21 unidades prisionais da Grande Vitória, apenas três não estão superlotadas Crédito: Carlos Alberto Silva
Defensoria Pública do Espírito Santo entrou com uma liminar pedindo habeas corpus coletivo para evitar a superlotação da Penitenciária Estadual de Vila Velha VI (PEVV VI), inaugurada em julho deste ano. De acordo com o órgão, a unidade tem 800 vagas. Apesar disso, até o final desta sexta-feira (4), com a transferência de presos, cerca de 1.600 internos já estariam acomodados no local.
Os dados sobre a quantidade de detentos foram repassados pela coordenadora de Execução Penal da Defensoria Pública, Keyla Marconi. "A informação que temos é que na data de hoje terminam as transferências para a PEVV VI, que ocorreram a semana inteira. Uma unidade prisional com o dobro da sua capacidade já é superlotada", disse.
Os pedidos da Defensoria Pública são:
  • Ao atingir a capacidade de 800 pessoas, não permitir o ingresso de novos internos (aplicação do princípio numerus clausus);
  • Ultrapassada a capacidade formal, seja determinada a adequação ao número máximo de vagas; 
  • Apresentação de um plano de transferência, com previsão de entrada e saída de internos, respeitando a capacidade formal.
Questionada pela reportagem de A Gazeta sobre o número de detentos na unidade, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) declarou que "não informa o quantitativo de presos por unidade por questões de segurança".
A pasta ainda afirmou que "não foi notificada sobre o pedido, mas ressalta que segue o cronograma realizado em conjunto com demais instituições do sistema de justiça para ocupação da Penitenciária Estadual de Vila Velha 6. A secretaria reforça que o déficit de vagas é uma realidade em todo o sistema prisional e que busca equilibrar o quantitativo de presos em todas as penitenciárias do Estado para garantir a segurança e melhores condições para o cumprimento da pena".
Segundo a Defensoria Pública, a PEVV VI foi inaugurada em julho deste ano, com investimento de R$ 57 milhões e capacidade para 800 vagas, para atender aos regimes fechado e semiaberto. "Considerando o déficit de vagas no Estado, que para a população masculina é de 8.789, há risco concreto de superlotação na unidade, sendo necessária a intervenção judicial", completou.
Ainda segundo o órgão, das 21 unidades prisionais da Grande Vitória, apenas três não estão superlotadas. No interior, das 17, somente uma, e na Região Metropolitana todas as penitenciárias estão acima da capacidade.
Defensoria aponta superlotação em presídio recém-inaugurado no ES

Leia a nota da Sejus na íntegra:

"A Secretaria da Justiça (Sejus) informa que não foi notificada sobre o pedido, mas ressalta que segue o cronograma realizado em conjunto com demais instituições do sistema de justiça para ocupação da Penitenciária Estadual de Vila Velha 6. A Secretaria reforça que o déficit de vagas é um realidade em todo o sistema prisional e que busca equilibrar o quantitativo de presos em todas as penitenciárias do Estado para garantir a segurança e melhores condições para o cumprimento da pena.

O Governo do Estado tem investido na modernização das unidades prisionais e atuado para ampliar o número de vagas no sistema prisional. Além da nova unidade inaugurada recentemente, a Sejus investe no Programa de Ampliação e Modernização do Sistema Penitenciário do Espírito Santo (Programa Moderniza-ES), com investimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com previsão de 1.400 novas vagas físicas. 

A Sejus também atua em conjunto com os órgãos que compõem o sistema de justiça para adotar medidas alternativas para crimes de menor potencial ofensivo com a expansão de tornozeleiras eletrônicas e a implantação de centrais de alternativas penais. A ampliação dos projetos de ressocialização, com abertura de vagas de trabalho e educação, também fazem parte dos investimentos."

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