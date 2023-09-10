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Brasileiro fugitivo nos EUA muda o visual e foge de van

Condenador por matar a ex-namorada, Danilo Cavalcante foi visto por meio de câmeras com a barba feita e vestindo blusa de moletom com capuz
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 set 2023 às 16:23

Publicado em 10 de Setembro de 2023 às 16:23

Danilo Cavalcante fugiu da prisão na Pensilvânia escalando paredes, no dia 31 de agosto
Danilo Cavalcante fugiu da prisão na Pensilvânia escalando paredes, no dia 31 de agosto Crédito: PA State Police
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos e fugitivo da polícia, o brasileiro Danilo Cavalcante, 34, foi visto por meio de câmeras com a barba feita e vestindo blusa de moletom com capuz, boné preto, calças verdes e sapatos brancos.
Cavalcante fugiu da prisão na manhã de 31 de agosto no condado de Chester, na Pensilvânia, escalando paredes separadas por um corredor de 1,5 metro de largura.
A fuga viralizou nas redes sociais e também deixou a população bastante preocupada, com o receio de ser vítima do brasileiro.
Ele foi condenador por matar a ex-namorada, Débora Brandão, com 38 facadas diante dos dois filhos dela, de sete e quatro anos na ocasião, em abril de 2021.
Imagem BBC Brasil
Danilo Cavalcante escapou em 31 de agosto Crédito: Chester County District Attorney via Facebook
Neste domingo (10), a polícia disse que o brasileiro foi visto no sábado à noite em Phoenixville, no norte de Chester, e dirigindo um uma van branca da Ford. O carro apresenta danos no para-lama e conta com uma unidade de refrigeração.
A recompensa para quem encontrar o brasileiro, segundo a polícia, é de US$ 20 mil (R$ 100 mil).
Promotora distrital do condado de Chester, Deb Ryan afirmou que a família de Brandão está aterrorizada e preocupada com sua segurança.
"Eles estão aterrorizados. Não saem de casa e estão barricados, muito preocupados com sua segurança", disse ela.
Segundo Ryan, uma investigação está em curso para entender como Cavalcante conseguiu fugir da prisão.
Cavalcante também é procurado por um assassinato no Brasil ocorrido em Tocantins em 2017.
Ele é réu no caso do homicídio em que Valter Júnior Moreira dos Reis foi morto a tiros em uma praça em Figueirópolis.
O motivo do crime teria sido uma briga relacionada ao conserto de um veículo.

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