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Caçada

Carcereiro é demitido nos EUA por fuga do brasileiro Danilo Cavalcante da prisão

Agente penitenciário trabalhava há 18 em prisão na Pensilvânia e foi demitido na quinta-feira (07).
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

08 set 2023 às 20:15

Publicado em 08 de Setembro de 2023 às 20:15

Imagem BBC Brasil
Danilo Cavalcante escapou em 31 de agosto Crédito: Chester County District Attorney via Facebook/Handout via REUTERS
O agente penitenciário que estava em serviço quando o brasileiro Danilo Cavalcante escapou da prisão na Pensilvânia, nos Estados Unidos, foi demitido na tarde de quinta-feira (07/09).
O guarda aparentemente não percebeu Cavalcante, 34 anos, apoiando os pés e a mãos contra as paredes e subindo em direção ao teto para fugir, em 31 de agosto.
O carcereiro, que não foi identificado, trabalhava na Prisão Estadual do Condado de Chester há 18 anos.
A caçada a Cavalcante, envolvendo centenas de policiais, está na segunda semana. Cavalcante já foi avistado oito vezes desde sua fuga, mas continua conseguindo fugir das autoridades.

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Na noite de quinta-feira (07), um avistamento de Cavalcante levou à evacuação e fechamento dos Jardins de Longwood, um popular jardim botânico.
Cavalcante foi condenado no mês passado à prisão perpétua sem liberdade condicional por matar sua ex-namorada Deborah Brandão, esfaqueando-a 38 vezes na frente dos dois filhos pequenos dela, em abril de 2021.
Imagem BBC Brasil
Cavalcante já foi avistado oito vezes depois que escapou Crédito: PRISÃO DO CONDADO DE CHESTER
Ele também é considerado foragido no Brasil por um assassinato do qual é acusado, de 2017.
Os investigadores acreditam que Cavalcante matou Brandão, também brasileira, depois que ela soube da acusação no Brasil e ameaçou expô-lo.
“Temos algo em torno de 350, perto de 400 pessoas trabalhando nisso hoje, enquanto falamos", disse o tenente-coronel George Bivens, da Polícia Estadual da Pensilvânia, sobre as operações de busca por Cavalcante.
Cavalcante estava detido na prisão do condado de Chester temporariamente, enquanto esperava transferência para cumprir a pena de prisão perpétua em outra penitenciária no Estado.
Os jurados deliberaram por apenas 15 minutos antes de apresentar o veredito de culpa contra Cavalcante, no mês passado.
A filha de 7 anos e o filho de 3 anos de Brandão estão agora sob os cuidados da irmã da mulher assassinada, Sarah Brandão.
Falando aos repórteres na quinta-feira, a promotora distrital do condado de Chester, Deb Rayan, disse que a família Brandão está “aterrorizada” e sob proteção policial 24 horas por dia.
Uma recompensa de US$ 20 mil (cerca de R$ 100 mil) está sendo oferecida por informações que levem à captura do criminoso.

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