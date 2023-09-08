Carcereiro é demitido nos EUA por fuga do brasileiro Danilo Cavalcante da prisão

Danilo Cavalcante escapou em 31 de agosto Crédito: Chester County District Attorney via Facebook/Handout via REUTERS

O agente penitenciário que estava em serviço quando o brasileiro Danilo Cavalcante escapou da prisão na Pensilvânia, nos Estados Unidos, foi demitido na tarde de quinta-feira (07/09).

O guarda aparentemente não percebeu Cavalcante, 34 anos, apoiando os pés e a mãos contra as paredes e subindo em direção ao teto para fugir, em 31 de agosto.

O carcereiro, que não foi identificado, trabalhava na Prisão Estadual do Condado de Chester há 18 anos.

A caçada a Cavalcante, envolvendo centenas de policiais, está na segunda semana. Cavalcante já foi avistado oito vezes desde sua fuga, mas continua conseguindo fugir das autoridades.

Cavalcante foi condenado no mês passado à prisão perpétua sem liberdade condicional por matar sua ex-namorada Deborah Brandão, esfaqueando-a 38 vezes na frente dos dois filhos pequenos dela, em abril de 2021.

Cavalcante já foi avistado oito vezes depois que escapou Crédito: PRISÃO DO CONDADO DE CHESTER

Ele também é considerado foragido no Brasil por um assassinato do qual é acusado, de 2017.

Os investigadores acreditam que Cavalcante matou Brandão, também brasileira, depois que ela soube da acusação no Brasil e ameaçou expô-lo.

“Temos algo em torno de 350, perto de 400 pessoas trabalhando nisso hoje, enquanto falamos", disse o tenente-coronel George Bivens, da Polícia Estadual da Pensilvânia, sobre as operações de busca por Cavalcante.

Cavalcante estava detido na prisão do condado de Chester temporariamente, enquanto esperava transferência para cumprir a pena de prisão perpétua em outra penitenciária no Estado.

Os jurados deliberaram por apenas 15 minutos antes de apresentar o veredito de culpa contra Cavalcante, no mês passado.

A filha de 7 anos e o filho de 3 anos de Brandão estão agora sob os cuidados da irmã da mulher assassinada, Sarah Brandão.

Falando aos repórteres na quinta-feira, a promotora distrital do condado de Chester, Deb Rayan, disse que a família Brandão está “aterrorizada” e sob proteção policial 24 horas por dia.