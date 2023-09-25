Número de acidentes na 3ª Ponte cai pela metade após ampliação de faixas

Os acidentes de trânsito caíram pela metade desde a inauguração da "nova Terceira Ponte". Segundo a Rodovia do Sol, de 26 de agosto a 20 de setembro deste ano foram registrados 16 acidentes. No mesmo período do ano passado, 32 ocorrências foram anotadas.
Com a inclusão da terceira faixa nos dois sentidos, foi observado também a redução de engarrafamentos em horários de grande circulação de veículos pela Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi).
O secretário da pasta, Fábio Damasceno, informou ainda que caiu de 20 a 40 minutos no tempo de deslocamento das linhas do Transcol devido por conta da reorganização do espaço.