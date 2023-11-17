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Tragédia

Duas idosas morrem após chuva voltar a atingir Santa Catarina

As vítimas estavam dentro de um carro que avançou para uma área alagada. Uma delas chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 nov 2023 às 14:25

Publicado em 17 de Novembro de 2023 às 14:25

BR-470, em Agronômica, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, totalmente interditada após as chuvas
BR-470, em Agronômica, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, totalmente interditada após as chuvas Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Duas idosas morreram em decorrência das chuvas que voltaram a atingir com força o estado de Santa Catarina nesta quinta-feira (16). As vítimas estavam dentro de um carro que avançou para uma área alagada na cidade de Taió, por volta das 20h. Uma delas chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu.
Outros dois idosos que estavam no carro um homem, que era o condutor do veículo, e uma mulher foram resgatados pelos bombeiros. Eles estavam agarrados em árvores quando o socorro chegou ao local. A mulher apresentava sinais de hipotermia. A chuva já havia atingido fortemente a região do Alto Vale do Itajaí em outubro.
Nesta quinta foram registrados alagamentos nas cidades de Rio do Oeste, Taió e Rio do Sul, principalmente, com relatos de moradores ilhados. No total, há ocorrências em 49 municípios até a manhã desta sexta. A Defesa Civil de Santa Catarina afirma que as condições para chuva volumosa no estado estão mantidas até sábado (18).
O risco vai de "alto a muito alto" para ocorrências associadas a chuva intensa, como alagamentos, enxurradas, deslizamentos e inundações graduais, sobretudo entre o Vale do Itajaí e o sul catarinense, ainda de acordo com a Defesa Civil.

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