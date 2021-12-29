O edital para a construção do novo Terminal de Carapina, na Serra, será publicado em 2022, segundo o governo do Espírito Santo. A estrutura ficará às margens da BR 101, próximo ao viaduto sobre a Estrada de Ferro Vitória a Minas, da Vale.
Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura do Estado (Semobi), a modalidade de licitação será o Regime Diferenciado de Contratação (RDC), que costuma ser mais rápida e menos burocrática do que a tradicional.
A obra é uma promessa antiga que foi formalizada em 2018. Na época do anúncio, a previsão era de que a licitação saísse no mesmo ano, o que não aconteceu, e de que ela custaria R$ 59 milhões.
Edital para construção do novo Terminal de Carapina sai em 2022, diz governo
Contudo, nesta quarta-feira (29), a Semobi informou que não é possível estipular valores nem prazos para o início das obras.
O terreno destinado ao novo Terminal Carapina já está em fase de desapropriação, de acordo com o governo. Em 2018, a expectativa era de que o novo terminal tivesse o dobro do tamanho do atual e ocupasse área de 28 mil m² (o atual tem 11 mil m²).
O novo terminal de Carapina, às margens da BR 101, vai permitir que os coletivos evitem de passar por dentro dos bairros, reduzindo o tempo das viagens.