Terminal de Carapina, na Serra Crédito: Fernando Madeira

Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura do Estado (Semobi), a modalidade de licitação será o Regime Diferenciado de Contratação (RDC), que costuma ser mais rápida e menos burocrática do que a tradicional.

Your browser does not support the audio element. Edital para construção do novo Terminal de Carapina sai em 2022, diz governo

Contudo, nesta quarta-feira (29), a Semobi informou que não é possível estipular valores nem prazos para o início das obras.



O terreno destinado ao novo Terminal Carapina já está em fase de desapropriação, de acordo com o governo. Em 2018, a expectativa era de que o novo terminal tivesse o dobro do tamanho do atual e ocupasse área de 28 mil m² (o atual tem 11 mil m²).