Terminal de Carapina deve custar R$ 59 milhões

Ônibus no Terminal de Carapina: novo local vai contar com o dobro de espaço Crédito: Bernardo Coutinho

A licitação para a construção do novo Terminal de Carapina pode sair ainda neste ano. A previsão do custo da obra é de R$ 59 milhões. O projeto é que ele tenha mais que o dobro de tamanho do atual e seja construído na BR 101, próximo ao viaduto da estrada de ferro da Vale.

Segundo a subsecretária de Mobilidade Urbana da Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas (Setop), Luciene Becacici, o novo terminal ocupará uma área de 28 mil m2, enquanto o atual, com 11 mil m2. A área para construção foi decretada como de utilidade pública para ser desapropriada.

Para a subsecretária, a mudança reduzirá o tempo de viagem do passageiro já que as linhas que ligam os terminais, não vão passar dentro de bairros da Serra.

Ela acrescentou que a ampliação do espaço possibilitará maior volume de pessoas, ônibus e plataformas no Terminal de Carapina. Ainda será estudada a ampliação de linhas.

Com o terminal dentro do bairro (Manoel Plaza), as linhas troncais precisam entrar e sair dele, isso é uma quilometragem que custa para o sistema e amplia o tempo de viagem dos passageiros. O recomendado é que terminal funcione ao lado da via para que as linhas não saiam do eixo, diz.

A subsecretária afirma que a licitação será realizada após a liberação do empréstimo aprovado no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no valor de R$ 530 milhões. O dinheiro é para investimento em mobilidade urbana e melhoria do transporte coletivo. Ela acredita que isso ocorrerá ainda neste ano.