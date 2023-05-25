Dia Livre de Impostos tem filas gigantes para abastecer mais barato no ES

Motoristas fazem fila para abastecer carro no Dia Livre de Impostos Crédito: Ricardo Medeiros

A 17ª edição do Dia Livre de Impostos acontece nesta quinta-feira (25) com diferentes empreendimentos sem impostos nos produtos. A ação visa a conscientizar a população sobre a carga tributária do país. Já no começo da manhã os motoristas esperavam a abertura dos locais de abastecimento para conseguirem encher o tanque pagando mais barato.

No posto da Avenida Beira-Mar, em Vitória, por exemplo, o litro da gasolina está sendo vendido por R$ 3,79. Com os impostos, o valor do produto seria de R$ 5,10/litro. Para o escrevente, Hiago Freitas de Morais, vale a pena esperar, pois onde ele costuma abastecer está 5,08 e vai pagar 3,79.

“O impacto do imposto é muito grande, pois não vemos o retorno. Se víssemos algo sendo feito para a sociedade, como asfalto e na saúde, mas não presenciamos isso”, afirmou Morais.

Já o motorista por aplicativo, Marcos Vinicius Bueno da Silva foi o primeiro a chegar no estabelecimento. Ele chegou às 6h para não perder, pois, no ano passado, não conseguiu devido ao tamanho da fila.

ROUPAS, BOLSAS E BARES

O DIL também ocorre em lojas de rua e shoppings de outros setores. Durante o dia, há lojas com produtos, por exemplo, de R$ 200 reais por R$ 39,90. Em um shopping de Vitória, uma loja Modelo estará aberta com exposição das mercadorias na promoção.

A programação do Dia Livre de Impostos acontece em todo o país. O DLI é promovido pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e a Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem) em protesto pela necessidade da Reforma Tributária e da melhoria do ambiente de negócios do Brasil.

“O Dia Livre de Impostos acontece desde 2003 e já é a segunda melhor data do ano para muito dos lojistas participantes. O objetivo da campanha é conscientizar a população sobre a alta carga tributária brasileira e seu peso no bolso dos contribuintes. Além disso, os consumidores terão a oportunidade de economizar na compra de diferentes produtos”, comentou Samira Soares, que está à frente da coordenação do evento pela CDL Jovem Vitória.

Dia Livre de Impostos | Motoristas formam fila em posto em Vitória

LISTA DE ESTABELECIMENTOS PARTICIPANTES:

SHOPPINGS

Outer;

AC Brazil;

Sonho dos Pés;

Óticas Diniz;

Armani Exchange;

Carrera;

Guess;

Prada;

Vogue;

Ray Ban;

O Boticário;

Quem Disse Berenice

LOJAS DE RUA

Nacional Peças;



Prenda Multishop;

Arte Mineira ES;

Renove Colchões;

GFN Podologia e Estética;

Óticas Prado;

Mariah Cosméticos;

Palácios dos Brinquedos;

Ademar Cunha Material Esportivo

POSTO DE COMBUSTÍVEL