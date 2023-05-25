Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Até 67% de desconto

Dia Livre de Impostos tem filas gigantes para abastecer mais barato no ES

O Dia Livre sem Imposto ocorre desde 2003 e é o segundo melhor dia para os comércios participantes, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem

Publicado em 

25 mai 2023 às 11:26

Publicado em 25 de Maio de 2023 às 11:26

Motoristas fazem fila para abastecer carro no Dia Livre de Impostos
Motoristas fazem fila para abastecer carro no Dia Livre de Impostos Crédito: Ricardo Medeiros
A 17ª edição do Dia Livre de Impostos acontece nesta quinta-feira (25) com diferentes empreendimentos sem impostos nos produtos. A ação visa a conscientizar a população sobre a carga tributária do país. Já no começo da manhã os motoristas esperavam a abertura dos locais de abastecimento para conseguirem encher o tanque pagando mais barato.
No posto da Avenida Beira-Mar, em Vitória, por exemplo, o litro da gasolina está sendo vendido por R$ 3,79. Com os impostos, o valor do produto seria de R$ 5,10/litro. Para o escrevente, Hiago Freitas de Morais, vale a pena esperar, pois onde ele costuma abastecer está 5,08 e vai pagar 3,79.
“O impacto do imposto é muito grande, pois não vemos o retorno. Se víssemos algo sendo feito para a sociedade, como asfalto e na saúde, mas não presenciamos isso”, afirmou Morais.
Já o motorista por aplicativo, Marcos Vinicius Bueno da Silva foi o primeiro a chegar no estabelecimento. Ele chegou às 6h para não perder, pois, no ano passado, não conseguiu devido ao tamanho da fila.

Veja Também

Casagrande indica 13 obras no ES para o novo PAC de Lula

Justiça libera R$ 29 milhões para pagar quase 2 mil aposentados no ES

'Nenhuma tecnologia trará tanto dinheiro como a Inteligência Artificial'

ROUPAS, BOLSAS E BARES

O DIL também ocorre em lojas de rua e shoppings de outros setores. Durante o dia, há lojas com produtos, por exemplo, de R$ 200 reais por R$ 39,90. Em um shopping de Vitória, uma loja Modelo estará aberta com exposição das mercadorias na promoção.
A programação do Dia Livre de Impostos acontece em todo o país. O DLI é promovido pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e a Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem) em protesto pela necessidade da Reforma Tributária e da melhoria do ambiente de negócios do Brasil.
“O Dia Livre de Impostos acontece desde 2003 e já é a segunda melhor data do ano para muito dos lojistas participantes. O objetivo da campanha é conscientizar a população sobre a alta carga tributária brasileira e seu peso no bolso dos contribuintes. Além disso, os consumidores terão a oportunidade de economizar na compra de diferentes produtos”, comentou Samira Soares, que está à frente da coordenação do evento pela CDL Jovem Vitória.

Dia Livre de Impostos | Motoristas formam fila em posto em Vitória

LISTA DE ESTABELECIMENTOS PARTICIPANTES:

SHOPPINGS
  • Outer;
  • AC Brazil;
  • Sonho dos Pés;
  • Óticas Diniz;
  • Armani Exchange;
  • Carrera;
  • Guess;
  • Prada;
  • Vogue;
  • Ray Ban;
  • O Boticário;
  • Quem Disse Berenice

LOJAS DE RUA

  • Nacional Peças;
  • Prenda Multishop;
  • Arte Mineira ES;
  • Renove Colchões;
  • GFN Podologia e Estética;
  • Óticas Prado;
  • Mariah Cosméticos;
  • Palácios dos Brinquedos;
  • Ademar Cunha Material Esportivo
POSTO DE COMBUSTÍVEL
  • Autoposto Marlin;
  • Posto de Combustíveis PA;
  • Posto Ouro negro.

LEIA MAIS

Hotel Canto do Sol é autuado pela prefeitura por funcionamento irregular

Azul explica o que falta para ter voos para o Aeroporto de Linhares

Latam vê demanda em alta e projeta ampliar voos em Vitória

Preço médio da gasolina comum pode cair para R$ 4,95 em Vitória

Gripe aviária: empresas do ES agem para barrar contaminação em granjas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

reforma tributária
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados