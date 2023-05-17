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Preço médio da gasolina comum pode cair para R$ 4,95 em Vitória

Valor médio atual no Espírito Santo, contabilizando todas as cidades, é de R$ 5,72 e pode chegar a R$ 5,43 após redução no preço do combustível anunciada pela Petrobras
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

17 mai 2023 às 17:16

Publicado em 17 de Maio de 2023 às 17:16

Postos de gasolina
Posto de gasolina em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
O preço médio de um litro de gasolina comum pode chegar a R$ 4,95 nos postos de Vitória, capital do Espírito Santo, após a redução no valor do combustível anunciada pela Petrobras. Nas refinarias, o preço da gasolina da estatal vai cair 12,6%, ou R$ 0,40 por litro, mas o impacto nas bombas é diferente.
A expectativa é de que o preço na bomba passe da atual média nacional de R$ 5,49 para R$ 5,20 por litro, isto é, uma queda de R$ 0,29. Assim, se a mesma lógica for aplicada em âmbito regional, o valor médio do litro do combustível comum deve sair dos R$ 5,72 no Estado para R$ 5,43, em uma redução de R$ 0,29 por litro.
Na Região Metropolitana de Vitória, se a expectativa de redução for confirmada, o menor preço médio será registrado na Capital. Veja abaixo como podem ficar os preços em cada cidade:
Preço médio da gasolina comum pode cair para R$ 4,95 em Vitória
  • Vitória: R$ 5,24 para R$ 4,95
  • Vila Velha: de R$ 5,32 para R$ 5,03
  • Serra: de R$ 5,33 para 5,04
  • Cariacica: de R$ 5,41 para R$ 5,12
  • Viana: de R$ 5,44 para R$ 5,15
  • Guarapari:  de R$ 5,69 para R$ 5,40
  • Fundão: de R$ 5,86 para 5,57

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Vale observar que os preços variam conforme o posto e o município, e que o impacto da redução aplicada pela petroleira nem sempre é imediato, uma vez que o estoque atual dos estabelecimentos precisa ser zerado antes que adquiram o combustível com o desconto.
Isso porque, na prática, a redução é feita no preço do litro vendido pelas refinarias às distribuidoras e, somente depois, repassada aos postos.
Os preços internos dos combustíveis estão bem superiores às cotações internacionais, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. No caso da gasolina, a diferença era de R$ 0,36 por litro na abertura do mercado na terça (16).

Novo modelo

A mudança da política de preços foi anunciada na terça-feira (16). A estatal informou que vai deixar de seguir parâmetros internacionais, política conhecida como PPI (preço de paridade de importação), que estima quanto custaria para importar os produtos. O novo modelo, ainda sem muito detalhamento, mira a busca por clientes e o aumento das oportunidades de venda. 

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