Petrobras acaba com reajuste da gasolina baseada nos preços internacionais

SÃO PAULO, SP - A Petrobras anunciou nesta terça-feira (16) o fim da paridade de preços do petróleo com o dólar e o mercado internacional.

"Os reajustes continuarão sendo feitos sem periodicidade definida, evitando o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio", diz a petroleira em comunicado.

Fachada da Petrobras Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Segundo a nota da Petrobras, a nova estratégia usa duas referências de mercado:

1) O custo alternativo do cliente, como valor a ser priorizado na precificação. "Contempla as principais alternativas de suprimento, sejam fornecedores dos mesmos produtos ou de produtos substitutos".

2) O valor marginal para a Petrobras, "baseado no custo de oportunidade dadas as diversas alternativas para a companhia dentre elas, produção, importação e exportação do referido produto e/ou dos petróleos utilizados no refino".