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Combustíveis

Petrobras acaba com reajuste da gasolina baseada nos preços internacionais

Com nova estratégia, alterações no valor continuarão sendo feitos sem periodicidade definida
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 mai 2023 às 08:49

Publicado em 16 de Maio de 2023 às 08:49

SÃO PAULO, SP - A Petrobras anunciou nesta terça-feira (16) o fim da paridade de preços do petróleo com o dólar e o mercado internacional.
"Os reajustes continuarão sendo feitos sem periodicidade definida, evitando o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio", diz a petroleira em comunicado.
Fachada da Petrobras. Empresa anuncia reajustas de gasolina e diesel
Fachada da Petrobras Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
Segundo a nota da Petrobras, a nova estratégia usa duas referências de mercado:
1) O custo alternativo do cliente, como valor a ser priorizado na precificação. "Contempla as principais alternativas de suprimento, sejam fornecedores dos mesmos produtos ou de produtos substitutos".
2) O valor marginal para a Petrobras, "baseado no custo de oportunidade dadas as diversas alternativas para a companhia dentre elas, produção, importação e exportação do referido produto e/ou dos petróleos utilizados no refino".
A Petrobras diz que agora terá mais flexibilidade para praticar preços competitivos, "se valendo de suas melhores condições de produção e logística e disputando mercado com outros atores que comercializam combustíveis no Brasil, como distribuidores e importadores".
O presidente Lula (PT) prometeu mudar a política da Petrobras de atrelar os preços locais às taxas internacionais, como os preços globais do petróleo e o câmbio, em uma tentativa de tornar o combustível mais barato.

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