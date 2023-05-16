Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Petrobras reduz preços de gasolina, diesel e gás de cozinha
Já vale nas distribuidoras

Petrobras reduz preços de gasolina, diesel e gás de cozinha

Valor da gasolina cai 12,6%; do diesel, 12,8%, e do botijão de gás, 21,3%; cortes são anunciados após divulgação de nova politica comercial da empresa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 mai 2023 às 11:58

Publicado em 16 de Maio de 2023 às 11:58

Logo após anunciar mudanças em sua política de preços dos combustíveis, a Petrobras anunciou nesta terça-feira (16) reduções nos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha, confirmando informações que haviam sido vazadas pelo governo na semana passada.
O preço da gasolina nas refinarias da estatal vai cair 12,6%, ou R$ 0,40 por litro. O preço do diesel será reduzido em 12,8%, ou R$ 0,44 por litro. Já o preço do gás de cozinha cairá 21,3%, ou R$ 8,97 por botijão de 13 quilos.
Repasse para o consumidor depende de políticas comerciais de distribuidoras e postos Crédito: Pixabay
Os novos valores entram em vigor nesta terça (16). O repasse para o consumidor depende de políticas comerciais de distribuidoras e postos. No caso da gasolina, parte do ganho será compensado pelo aumento do ICMS, no início de junho.
A companhia já havia sinalizado na semana passada que cortaria os preços, depois que aliados do governo vazaram informações de reunião do presidente da estatal, Jean Paul Prates, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Os preços internos dos combustíveis estão bem superiores às cotações internacionais, segundo estimativa da Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis). No caso da gasolina, por exemplo, a diferença era de R$ 0,36 por litro na abertura do mercado desta terça.
Em sua nova política de preços, a Petrobras deixará de seguir esse parâmetro, conhecido como PPI (preço de paridade de importação), que simula quanto custaria para importar os produtos.
Agora, segundo a estatal, a formação de preços mira a busca por clientes e o custo de oportunidade de venda dos produtos. A expectativa é que a mudança contribua para reduzir os preços no país.
A Petrobras não deixará de acompanhar as cotações internacionais do petróleo e seus derivados e diz que os reajustes continuarão sem periodicidade definida, "evitando o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio".

Veja Também

Gás é a alternativa do ES para encolhimento da indústria do petróleo

ES pode se tornar ‘cemitério’ para enterrar gases de efeito estufa

Conheça Anita Garibaldi, navio-plataforma da Petrobras que deixa o ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

gasolina Petrobras Diesel Combustíveis Reajuste gás de Cozinha Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lemborexante: entenda como funciona o novo remédio para insônia
Imagem de destaque
Lasanha ao molho branco: 7 receitas fáceis e deliciosas para o almoço de domingo
Imagem de destaque
Confira simpatia poderosa com canela para ter mais coragem na vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados