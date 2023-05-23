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Juan Pablo Boeira

'Nenhuma tecnologia trará tanto dinheiro como a Inteligência Artificial'

A avaliação é do CEO do AAA Inovação, Juan Pablo Boeira, que também é PHD na área de IA. Ele participa de evento em Vitória na próxima quinta-feira (25) para falar sobre essa revolução
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

23 mai 2023 às 11:00

Publicado em 23 de Maio de 2023 às 11:00

Com ares revolucionários, ferramentas como ChatGPT e similares vêm sendo cada vez mais inseridas no cotidiano de pessoas e empresas, facilitando rotinas e abrindo possibilidades diversas. Ainda assim, os modelos já disponíveis estão longe de ser o ápice da inteligência artificial.
A avaliação é do CEO do AAA Inovação, Juan Pablo Boeira, que é referência em planejamento e execução de estratégias e gestão de Inovação, Metaversos, Métodos Ágeis, Pesquisas Avançadas, Big Data, Inteligência Artificial e Transformação Digital e PHD em Inteligência Artificial.
CEO do AAA Inovação, Juan Pablo Boeira participa de evento em Vitória no dia 25 de maio
CEO do AAA Inovação, Juan Pablo Boeira participa de evento em Vitória no dia 25 de maio Crédito: Vitor Souza
Ao mesmo tempo em que considera que a inteligência artificial é maior divisor de águas das gerações atuais, ele destaca que a IA está apenas engatinhando, e que ainda há muito espaço para avançar.
Os modelos atuais realizam, sobretudo, atividades para as quais já foram programados, armazenando dados e fazendo cálculos para realizar funções específicas, mas sem a mesma versatilidade humana. Esses, entretanto, seriam apenas a versão mais básica que se pode alcançar.

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“Existem três tipos de inteligência artificial: uma é a que a gente usa hoje, que ainda está engatinhando e tem muito a evoluir;  depois, tem o segundo piso, que é o que a gente chama de inteligência artificial geral (AGI) (em que a máquina tem capacidade de pensamento abstrato, por exemplo, e, em níveis mais avançados, pode se tornar autoconsciente). E, depois, tem o terceiro tipo que é o estado da arte. Mas é algo que não devemos ver até 2050, 2070. São níveis, e, por enquanto, estamos apenas engatinhando.”
Neste contexto, Boeira observa que a evolução da IA deve ser diferente do que se observou, até então, com outras tecnologias contemporâneas.
“Vamos imaginar o Windows. Foi uma grande tecnologia lançada na nossa época e que evoluiu muito desde o surgimento, do Windows 1 até o 95, mas, de lá para cá, mudou, sim, não evoluiu tanto. O iPhone evoluiu muito até o 7, depois já não teve tanta evolução (em termos de tecnologia). Em relação à inteligência artificial, ainda tem muito para evoluir.”
E mesmo que a tendência seja que as máquinas se aproximem ainda mais dos humanos, o especialista considera improvável que a tecnologia torne as pessoas descartáveis ou chegue, efetivamente, a acabar com os empregos.
“Nenhuma tecnologia acaba realmente com o que veio antes. Veja o streaming de música, por exemplo. Ele veio, mas ainda tem gente escutando vinil. Não é que você vai ser substituído, mas quem não souber usar a tecnologia, a IA a seu favor, vai ficar para trás. A partir de agora, será como um copiloto nosso.”
"Na minha modesta opinião, é o maior game changer que as gerações atuais estão vivendo. Não consigo enxergar, a curto e médio prazos, nenhuma tecnologia que vá facilitar tanto a vida, trazer dinheiro e gerar mais acuracidade nos processos quanto a inteligência artificial. O que vai fazer isso ir para o bem ou para o mal é como será aplicada "
Juan Pablo Boeira - CEO do AAA Inovação
Na próxima quinta-feira (25), Boeira participa do conecta.ceo, evento de inovação para CEOs e executivos, promovido pelo hub Base27 em Vitória, durante o qual o especialista abordará como a IA pode ser usada para acelerar a inovação.
Haverá palestrantes diversos, como a economista Zeina Latif, que abrirá o evento com o tema: “Tendências e perspectivas macroeconômicas para o Brasil”, além de executivos e outros especialistas da área de inovação, que apresentarão o painel “Oportunidades e desafios dos negócios na atual conjuntura econômica e tecnológica”.

Serviço: Conecta.ceo

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