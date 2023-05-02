Acertou? Inteligência Artificial escolhe o que é mais famoso no ES

O perfil Brasil em Mapas perguntou ao ChatGPT para “citar algo ou alguma coisa mais famosa de cada Estado brasileiro”. No caso do Espírito Santo, o recurso de Inteligência Artificial (IA) apontou a maior referência do turismo capixaba: o Convento da Penha
.
Entre os 26 Estados e o Distrito Federal, o ChatGPT apontou 19 referências a algo natural e oito a um tópico imaterial ou artificial, como é o Convento da Penha. No Brasil e no Rio de Janeiro, o que é mais notável para o ChatGPT é o Cristo Redentor.
No Sudeste, aliás, em todos os quatro Estados a resposta refere-se a algo artificial. Em Minas Gerais
, é a cidade de Ouro Preto e, em São Paulo, a famosa Avenida Paulista.
Em todo a região Sul e em grande parte do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste o ChatGPT citou monumentos naturais ou itens imateriais, como o chimarrão, no Rio Grande do Sul; a Floresta Amazônica, no Amazonas; o açaí, no Pará; os Lençóis Maranhenses, no Maranhão; e o Carnaval
de Salvador, na Bahia.
No Espírito Santo, o ChatGPT poderia apontar também a moqueca
, a torta capixaba ou o congo. Mas o Convento da Penha representa muito bem o Estado. Alguma dúvida?