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Leonel Ximenes

Acertou? Inteligência Artificial escolhe o que é mais famoso no ES

No Brasil, o ChatGPT apontou o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, como o maior representante do país

Públicado em 

02 mai 2023 às 11:49
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O ChatGPT escolheu o Convento da Penha como o item mais famoso no Espírito Santo
O ChatGPT escolheu o Convento da Penha como a referência do Espírito Santo Crédito: Divulgação
O perfil Brasil em Mapas perguntou ao ChatGPT para “citar algo ou alguma coisa mais famosa de cada Estado brasileiro”. No caso do Espírito Santo, o recurso de Inteligência Artificial (IA) apontou a maior referência do turismo capixaba: o Convento da Penha.
Entre os 26 Estados e o Distrito Federal, o ChatGPT apontou 19 referências a algo natural e oito a um tópico imaterial ou artificial, como é o Convento da Penha. No Brasil e no Rio de Janeiro, o que é mais notável para o ChatGPT é o Cristo Redentor.
No Sudeste, aliás, em todos os quatro Estados a resposta refere-se a algo artificial. Em Minas Gerais, é a cidade de Ouro Preto e, em São Paulo, a famosa Avenida Paulista.
O que é mais famoso em cada Estado do país
O que é mais famoso em cada Estado do país, segundo o ChatGPT Crédito: Perfil Brasil em Mapas
Em todo a região Sul e em grande parte do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste o ChatGPT citou monumentos naturais ou itens imateriais, como o chimarrão, no Rio Grande do Sul; a Floresta Amazônica, no Amazonas; o açaí, no Pará; os Lençóis Maranhenses, no Maranhão; e o Carnaval de Salvador, na Bahia.
No Espírito Santo, o ChatGPT poderia apontar também a moqueca, a torta capixaba ou o congo. Mas o Convento da Penha representa muito bem o Estado. Alguma dúvida?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Convento da Penha Moqueca Capixaba Rio de Janeiro (RJ) Inteligência Artificial Congo Torta capixaba Chatgpt
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