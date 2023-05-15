WhatsApp lança recurso que permite proteger conversas com senha

SÃO PAULO - O WhatsApp anunciou nesta segunda-feira (15) o lançamento do recurso proteção de conversas, que permite guardar um bate-papo em uma pasta separada e resguardada por senha. Além de remover a troca de mensagens da caixa de entrada, a ferramenta bloqueia notificações do contato ou grupo escolhido.

A palavra-chave ou dados biométricos para acessar as conversas protegidas são os mesmos usados para desbloquear o celular. A pessoa que queira proteger uma conversa precisa clicar no nome do interlocutor ou grupo (não nos três pontinhos) e, depois, em "bloqueio de conversa".

Novo recurso do WhatsApp bloqueia conversas com senha no celular Crédito: WhatsApp/Reprodução

A atualização, no entanto, ainda não está disponível em todos os aparelhos, e a opção "bloquear" disponível (que aparece ao clicar sobre os três pontinhos) leva a impedir que o contato mande mensagens para o usuário.

Para acessar os bate-papos bloqueados, o usuário precisa deslizar a caixa de entrada para baixo. Assim, aparece a opção "conversas bloqueadas." Esse botão responde ao clique com um pedido de senha ou dados biométricos.

A versão mais recente do WhatsApp lançada nesta segunda (15) já conta com o recurso. A Meta diz que a ferramenta estará disponível em 100% dos celulares com o aplicativo de mensagens "nas próximas semanas."

"Mesmo que outras pessoas tenham acesso ao seu telefone, todos têm direito à privacidade", afirma a holding dona do WhatsApp, Meta.