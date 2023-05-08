Falta de água na Serra: Cesan pede desculpas e dá data para normalização

Falta de água na Serra: moradores se queixam do problema há quase uma semana Crédito: Guilherme Ferrari | Arquivo

Responsável pelo abastecimento de água na maioria das cidades capixabas, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) pediu desculpas aos moradores da Serra e garantiu que o serviço deve ser normalizado até a noite desta segunda-feira (8), em todos os bairros do município.

A promessa foi dada na manhã desta segunda pelo diretor-presidente da Cesan, Munir Abud, em entrevista à TV Gazeta. "Sabemos que a Serra é muito grande, então pode acontecer de alguma localidade não ser atendida, mas, neste caso, pedimos que entre em contato para fazermos o atendimento paliativo", disse.

"O restabelecimento na Serra deve estar completo hoje à noite. Se acontecer algum episódio, vamos abastecer com caminhão-pipa" Munir Abud - Diretor-presidente da Cesan

Munir Abud, diretor-presidente da Cesan Crédito: Renato Bracoli

A Gazeta, No entanto, desde então, moradores de alguns bairros da Serra – como Nova Almeida, Parque Residencial Metre Álvaro e Nova Carapina II – entram em contato com reclamando que as torneiras seguem secas e que precisaram comprar água para poder beber e comer.

Diante de tal situação, a Cesan também pediu desculpas nesta segunda-feira (8) e disse que resolverá o problema de abastecimento de forma definitiva. "Na Serra, estamos expandindo a Estação de Tratamento (ETA) V, em Carapina. É uma obra que fica pronta em dezembro", afirmou Munir Abud.

R$ 61,5 milhões estão sendo investidos pela Cesan, no tratamento do Rio Santa Maria da Vitória

Ainda em entrevista à TV Gazeta, o diretor-presidente garantiu que a companhia tem capacidade econômica para universalizar o saneamento básico nas 46 cidades onde atua. "Vamos universalizar a Região Metropolitana até 2026, e os demais contratos até 2033", afirmou.

Serviço

Se você teve gastos extras por causa do desabastecimento, a Cesan tem um canal específico para clientes pedirem ressarcimento pela compra de galões de água, por exemplo. O telefone é: (27) 99722-9291. Já quem tiver problema com o abastecimento deve entrar em contato pelo número 115.