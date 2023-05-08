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Falta de água na Serra: Cesan pede desculpas e dá data para normalização

Moradores de alguns bairros da cidade sofrem com desabastecimento há uma semana; companhia promete solucionar problema nesta segunda-feira (8)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2023 às 09:00

Publicado em 08 de Maio de 2023 às 09:00

Pode faltar água em 252 bairros da Grande Vitória
Falta de água na Serra: moradores se queixam do problema há quase uma semana Crédito: Guilherme Ferrari | Arquivo
Responsável pelo abastecimento de água na maioria das cidades capixabas, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) pediu desculpas aos moradores da Serra e garantiu que o serviço deve ser normalizado até a noite desta segunda-feira (8), em todos os bairros do município.
A promessa foi dada na manhã desta segunda pelo diretor-presidente da Cesan, Munir Abud, em entrevista à TV Gazeta. "Sabemos que a Serra é muito grande, então pode acontecer de alguma localidade não ser atendida, mas, neste caso, pedimos que entre em contato para fazermos o atendimento paliativo", disse.
"O restabelecimento na Serra deve estar completo hoje à noite. Se acontecer algum episódio, vamos abastecer com caminhão-pipa"
Munir Abud - Diretor-presidente da Cesan
Munir Abud, diretor-presidente da Cesan
Munir Abud, diretor-presidente da Cesan Crédito: Renato Bracoli
Na última terça-feira (2), a Cesan anunciou que poderia faltar água em dezenas de bairros da Região Metropolitana devido a uma manutenção emergencial necessária devido à alta turbidez do Rio Santa Maria da Vitória. A previsão era que o serviço fosse normalizado já na quarta-feira (3).
No entanto, desde então, moradores de alguns bairros da Serra – como Nova Almeida, Parque Residencial Metre Álvaro e Nova Carapina II – entram em contato com A Gazeta, reclamando que as torneiras seguem secas e que precisaram comprar água para poder beber e comer.
Diante de tal situação, a Cesan também pediu desculpas nesta segunda-feira (8) e disse que resolverá o problema de abastecimento de forma definitiva. "Na Serra, estamos expandindo a Estação de Tratamento (ETA) V, em Carapina. É uma obra que fica pronta em dezembro", afirmou Munir Abud.

R$ 61,5 milhões

estão sendo investidos pela Cesan, no tratamento do Rio Santa Maria da Vitória
Ainda em entrevista à TV Gazeta, o diretor-presidente garantiu que a companhia tem capacidade econômica para universalizar o saneamento básico nas 46 cidades onde atua. "Vamos universalizar a Região Metropolitana até 2026, e os demais contratos até 2033", afirmou.

Serviço

Se você teve gastos extras por causa do desabastecimento, a Cesan tem um canal específico para clientes pedirem ressarcimento pela compra de galões de água, por exemplo. O telefone é: (27) 99722-9291. Já quem tiver problema com o abastecimento deve entrar em contato pelo número 115.
Falta de água na Serra - Cesan pede desculpas e dá data para normalização

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