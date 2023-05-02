Abastecimento

Manutenção da Cesan pode deixar bairros de Vitória, Serra e Fundão sem água

Informação foi divulgada pela empresa nesta terça-feira (02) e a companhia alerta para a necessidade da população economizar água; veja a lista
Maria Fernanda Conti

Publicado em 02 de Maio de 2023 às 19:28

Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou nesta terça-feira (2) que iniciou uma manutenção emergencial no sistema de abastecimento em alguns bairros e locais de VitóriaSerra e Fundão. Devido ao reparo, a empresa alerta para a necessidade da população economizar água e praticar o reuso.
Após publicação desta matéria, a Cesan enviou nota informado que, de acordo com o diretor Operacional da companhia, Thiago José Gonçalves Furtado, a manutenção emergencial foi concluída na manhã desta quarta-feira (3).
O abastecimento de água, segundo a Cesan, já foi retomado e será gradativamente normalizado primeiro nos imóveis nas áreas mais baixas e próximas às estações de bombeamento e em seguida nas áreas mais altas e nas extremidades das redes. Caminhões pipa estão complementando o abastecimento, basta o morador acionar a Cesan pelo telefone 115. A chamada é gratuita a qualquer hora do dia ou da noite.
A manutenção emergêncial foi realizada em função da elevada turbidez na água do Rio Santa Maria da Vitória. A Cesan está realizando investimentos de R$ 61,5 milhões na melhoria tecnológica e ampliação da estação de tratamento para evitar que a turbidez na água do rio Santa Maria da Vitória prejudique o abastecimento. Veja os locais que foram afetados:

Vitória

  • Antonio Honorio 
  • Boa Vista 
  • Goiabeiras 
  • Jabour 
  • Jardim Camburi 
  • Jardim Da Penha 
  • Maria Ortiz 
  • Mata da Praia 
  • Morada De Camburi 
  • Pontal De Camburi 
  • República 
  • Segurança Do Lar 
  • Solon Borges

Fundão

  • Costa Azul 
  • Direcao 
  • Enseada Das Garcas 
  • Mirante Da Praia 
  • Praia Grande 
  • Rio Preto 
  • Vila Tongo

Serra

  • Alterosas 
  • Andre Carloni
  • Balneario Carapebus 
  • Barcelona 
  • Barro Branco 
  • Belvedere 
  • Bicanga 
  • Boa Vista I 
  • Boa Vista Ii 
  • Boulevard Lagoa 
  • Cacaroca 
  • Camara 
  • Campinho Da Serra I 
  • Campinho Da Serra Ii 
  • Cantinho Do Ceu 
  • Carapina Grande 
  • Cascata 
  • Castelandia 
  • Central Carapina 
  • Centro Serra 
  • Chacara Parreiral 
  • Cidade Continental 
  • Cidade Pomar
  • Civit I 
  • Civit Ii 
  • Colina Da Serra 
  • Colina Laranjeiras 
  • Conj Carapina I 
  • Conj Jacaraipe 
  • Continental 
  • Costa Dourada 
  • Costabela 
  • Das Laranjeiras 
  • De Fatima 
  • Diamantina 
  • Divinopolis 
  • Eldorado 
  • Enseada Jacaraipe 
  • Estancia Monazitica 
  • Eurico Sales 
  • Feu Rosa 
  • Guaraciaba
  • Helio Ferraz 
  • Jardim Atlantico 
  • Jardim Bela Vista 
  • Jardim Carapina 
  • Jardim Da Serra 
  • Jardim Guanabara 
  • Jardim Limoeiro 
  • Jardim Primavera 
  • Jardim Tropical 
  • Jose De Anchieta 
  • Jose De Anchieta Ii 
  • Jose De Anchieta Iii 
  • Lagoa De Carapebus 
  • Lagoa De Jacaraipe
  • Laranjeiras Velha
  • Manguinhos 
  • Manoel Plaza 
  • Marbella 
  • Maria Niobe 
  • Maringa 
  • Mata Da Serra 
  • Morada Laranjeiras 
  • N Sra Da Conceicao 
  • Nova Almeida 
  • Nova Carapina I 
  • Nova Carapina Ii 
  • Nova Zelandia 
  • Novo 
  • Novo Horizonte 
  • Novo Porto Canoa 
  • Ourimar 
  • Palmeiras 
  • Parq Das Gaivotas 
  • Parq Jacaraipe 
  • Parq Res Laranjeiras 
  • Parq Res M Alvaro 
  • Parq Res N Almeida 
  • Parq Res Tubarao 
  • Parq Santa Fe 
  • Pitanga 
  • Planalto De Carapina 
  • Planalto Serrano 
  • Planicie Da Serra 
  • Polo Ind Tubarao 
  • Portal De Jacaraipe 
  • Porto Canoa 
  • Porto Dourado 
  • Praia Da Baleia 
  • Praia De Capuba 
  • Praia De Carapebus 
  • Praiamar 
  • Reis Magos 
  • Res Centro Da Serra 
  • Res Jacaraipe 
  • Res Vista Do Mestre 
  • Rosario De Fatima 
  • Santa Luzia 
  • Santa Rita De Cassia 
  • Santo Antonio 
  • Sao Diogo I 
  • Sao Diogo Ii 
  • Sao Domingos 
  • Sao Francisco 
  • Sao Geraldo
  • Sao Joao 
  • Sao Judas Tadeu 
  • Sao Lourenco 
  • Sao Marcos I 
  • Sao Marcos Ii 
  • Sao Patricio 
  • Sao Pedro 
  • Serra Dourada I 
  • Serra Dourada Ii 
  • Serra Dourada Iii 
  • Serramar 
  • Solar De Anchieta 
  • Taquara I 
  • Taquara Ii 
  • Valparaiso 
  • Vila Nova De Colares 
  • Vista Da Serra I 
  • Vista Da Serra Ii

