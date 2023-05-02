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Governo do ES vai reajustar para R$ 600 auxílio-alimentação de servidores

Texto com o novo valor do auxílio deve ser enviado para a aprovação da Assembleia Legislativa ainda esta semana
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

02 mai 2023 às 19:12

Publicado em 02 de Maio de 2023 às 19:12

Palácio Anchieta, em Vitória
Palácio Anchieta, em Vitória, sede do governo do Estado Crédito: Ricardo Medeiros
Depois de obter a aprovação dos representantes do Sindicato dos Servidores Públicos do Espírito Santo (Sindipúblicos) e do Sindicato dos Servidores da Saúde (SindSaúde), o governador Renato Casagrande (PSB) decidiu dobrar o valor do auxílio-alimentação dos servidores públicos estaduais, que passará de R$ 300 para R$ 600, a partir de maio. O anúncio foi feito na noite desta terça-feira (2) e a proposta deve ser enviada para aprovação da Assembleia Legislativa do Espírito Santo ainda esta semana.
Mais de 50 mil servidores públicos do Executivo estadual que estão em atividade serão beneficiados com o aumento do auxílio, que estava congelado no valor de R$ 300 desde 2018.
Na semana passada, os sindicatos haviam rejeitado a proposta apresentada pelo governo de aumentar o valor do auxílio para R$ 550, alegando que outros Poderes pagam muito mais e que o valor estava abaixo da cesta básica.
Governo do ES vai reajustar para R$ 600 auxílio-alimentação de servidores
O presidente do Sindipúblicos, Iran Caetano, afirmou que, na reunião desta terça-feira (2), o governador fez compromisso com os sindicatos de manter uma política de valorização dos servidores nos próximos anos, se as receitas estaduais continuarem aumentando.
Com isso, eles decidiram aceitar a proposta do benefício no valor de R$ 600. "O novo valor se aproxima do preço da cesta básica capixaba e decidimos aceitar", disse Caetano. 

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