Palácio Anchieta, em Vitória, sede do governo do Estado Crédito: Ricardo Medeiros

Depois de obter a aprovação dos representantes do Sindicato dos Servidores Públicos do Espírito Santo (Sindipúblicos) e do Sindicato dos Servidores da Saúde (SindSaúde), o governador Renato Casagrande (PSB) decidiu dobrar o valor do auxílio-alimentação dos servidores públicos estaduais, que passará de R$ 300 para R$ 600, a partir de maio. O anúncio foi feito na noite desta terça-feira (2) e a proposta deve ser enviada para aprovação da Assembleia Legislativa do Espírito Santo ainda esta semana.

Mais de 50 mil servidores públicos do Executivo estadual que estão em atividade serão beneficiados com o aumento do auxílio, que estava congelado no valor de R$ 300 desde 2018.

Your browser does not support the audio element. Governo do ES vai reajustar para R$ 600 auxílio-alimentação de servidores

O presidente do Sindipúblicos, Iran Caetano, afirmou que, na reunião desta terça-feira (2), o governador fez compromisso com os sindicatos de manter uma política de valorização dos servidores nos próximos anos, se as receitas estaduais continuarem aumentando.