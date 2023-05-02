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No Sul do ES

Homem executado a tiros em Itapemirim era chefe do Comando Vermelho no RJ

Édino de Paula Macedo, de 37 anos, foi assassinado a tiros na noite do último sábado (29) em Itaoca. Segundo Polícia Civil, ele é líder da facção criminosa na cidade de Itaperuna, no Rio de Janeiro
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

02 mai 2023 às 18:57

Publicado em 02 de Maio de 2023 às 18:57

Carros usado no crime foi incendiado em Itapemirim
Carros usado no crime foi incendiado em Itapemirim Crédito: Leitor| A Gazeta
A Delegacia de Itapemirim tenta identificar e prender os suspeitos de assassinar a tiros Édino de Paula Macedo, de 37 anos, na noite do último sábado (29) em Itaoca, no município de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo o delegado titular, Djalma Pereira, a vítima é líder da facção criminosa Comando Vermelho da cidade de Itaperuna, no noroeste do estado do Rio de Janeiro.
Édino de Paula Macedo, de acordo com a Polícia Civil, vinha sendo monitorado pelo serviço de inteligência da polícia. “Ele estava ficando em Itaoca e circulando na cidade há uns 15 dias. Possivelmente, ele estava tentando criar uma base no Sul e a apuração nos leva a acreditar que foi executado por pessoas de Itaperuna”, contou o delegado.
O homem foi morto a tiros quando passava de carro, uma Toyota Hilux, na rua Arthur Menegardo. Homens armados teriam descido de um Volkswagen Gol, atirado na vítima e fugido.
O carro usado no crime, de acordo com o delegado Djalma Pereira, foi encontrado na data, em um local ermo, incendiado. A polícia acredita que um outro veículo deu cobertura aos suspeitos.
“Estamos buscando imagens e trabalhando com apoio da Polícia Civil de Itaperuna para identificar os suspeitos. O veículo queimado também passará por perícia para saber sua origem”, disse Pereira.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e liberado para os familiares.
A reportagem também procurou informações da vítima e do caso junto a Polícia Civil do Rio de Janeiro, mas não houve retorno até o fechamento do conteúdo. 

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