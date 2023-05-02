Homem executado a tiros em Itapemirim era chefe do Comando Vermelho no RJ

Carros usado no crime foi incendiado em Itapemirim Crédito: Leitor| A Gazeta

Édino de Paula Macedo, de acordo com a Polícia Civil , vinha sendo monitorado pelo serviço de inteligência da polícia. “Ele estava ficando em Itaoca e circulando na cidade há uns 15 dias. Possivelmente, ele estava tentando criar uma base no Sul e a apuração nos leva a acreditar que foi executado por pessoas de Itaperuna”, contou o delegado.

O homem foi morto a tiros quando passava de carro, uma Toyota Hilux, na rua Arthur Menegardo. Homens armados teriam descido de um Volkswagen Gol, atirado na vítima e fugido.

O carro usado no crime, de acordo com o delegado Djalma Pereira, foi encontrado na data, em um local ermo, incendiado. A polícia acredita que um outro veículo deu cobertura aos suspeitos.

“Estamos buscando imagens e trabalhando com apoio da Polícia Civil de Itaperuna para identificar os suspeitos. O veículo queimado também passará por perícia para saber sua origem”, disse Pereira.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e liberado para os familiares.