Motoboy reage a assalto e toma arma de suspeito em Vila Velha; veja vídeo

(confira acima). Um motoboy reagiu a um roubo, lutou com um assaltante e tomou a arma do suspeito na noite do último domingo (30) em Vila Velha , na Grande Vitória . O assalto foi flagrado por câmeras de segurança

Nas imagens, a vítima aparece parada na calçada de uma rua no bairro Novo México quando dois suspeitos passam em uma moto. Um deles desce, aborda o motoboy e exige o seu celular. No vídeo, é possível ouvir o assaltando falando: "Me dá o telefone. Me dá".

O motoboy reage, luta com o assaltante e pega a arma dele. Durante a briga, a moto da vítima e o capacete do assaltante caem no chão.

Depois de perder a arma, o suspeito corre e o motoboy chega a apontar a arma em sua direção. Ele tenta engatilhar, mas não consegue efetuar o disparo. É nessa hora que o motoboy descobre que a arma é falsa.

Apesar de ter resistido, o suspeito conseguiu fugir com o telefone da vítima.

"Tudo ou nada"

Um empresário, que pediu para não ser identificado, contou à reportagem da TV Gazeta que o motoboy entregou um lanche para sua mãe e, logo depois, ficou por alguns minutos mexendo no celular.

O homem acredita que o profissional estava verificando o destino da próxima entrega quando foi rendido pelo assaltante e reagiu por desespero.

"Ele reagiu mesmo. Falou que era tudo ou nada, porque o celular do motoboy hoje em dia é uma ferramenta de trabalho também, né? Além da moto, tem o celular que leva ele para tudo quanto é lugar. Ele ficou bem chateado. Esses caras ficam no sol e na chuva o tempo todo para poder levar as coisas para as pessoas" X. - Empresário que não quis se identificar

Polícia Militar informou que foi feito patrulhamento para tentar encontrar os criminosos, mas eles não foram encontrados. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito tinha sido preso.