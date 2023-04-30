Homem é morto a tiros dentro de carro em Itapemirim, Sul do ES

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem, de 37 anos, foi morto a tiros quando passava de carro na rua Arthur Menegardo, em Itaoca, na cidade de Itapemirim, no Sul do Estado. O crime aconteceu na noite de sábado (29). Nenhum suspeito foi preso.

De acordo com informações repassadas à Polícia Militar, o autor do crime estava em um veículo. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e liberado para os familiares.

"A Polícia Civil informa que até o momento nenhum suspeito do crime foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Regional de Itapemirim. Outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações", diz a nota.