Homem é morto a tiros dentro de carro em Itapemirim, Sul do ES

Um homem, de 37 anos, foi morto a tiros quando passava de carro na rua Arthur Menegardo, em Itaoca, na cidade de Itapemirim, no Sul do Estado. O crime aconteceu na noite de sábado (29). Nenhum suspeito foi preso.
De acordo com informações repassadas à Polícia Militar, o autor do crime estava em um veículo. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e liberado para os familiares.
"A Polícia Civil informa que até o momento nenhum suspeito do crime foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Regional de Itapemirim. Outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações", diz a nota.
Quem tiver informações sobre o crime pode denunciar através do Disque-denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.