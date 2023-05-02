Motorista tenta desviar de moto e carro cai em córrego de Castelo

Um carro caiu em um córrego de Castelo, após desviar de uma moto na região de Mata das Flores, área rural do município. O motorista voltava do distrito de Ipê, na noite do último domingo (30), quando desviou para não bater na motocicleta, e o veículo foi parar no leito do rio, e ficou parcialmente submerso.
A Polícia Militar foi acionada na manhã de segunda-feira (1) por um homem que passava pelo local e viu o veículo dentro nd rio, próximo à ponte no distrito castelense.
O condutor não ficou ferido e, de acordo com a Polícia Militar, acionou um guincho particular para retirada do carro do local.