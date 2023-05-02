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Acidente

Motorista tenta desviar de moto e carro cai em córrego de Castelo

Ocorrência ocorreu na noite do último domingo (30) e condutor não ficou ferido; veículo chegou a ficar parcialmente submerso e foi retirado por um guincho
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

02 mai 2023 às 15:20

Publicado em 02 de Maio de 2023 às 15:20

Motorista tentou desviar de motociclista.
O carro ficou parcialmente submerso e o condutor não se feriu Crédito: Divulgação/Leitor
Um carro caiu em um córrego de Castelo, após desviar de uma moto na região de Mata das Flores, área rural do município. O motorista voltava do distrito de Ipê, na noite do último domingo (30), quando desviou para não bater na motocicleta, e o veículo foi parar no leito do rio, e ficou parcialmente submerso.
A Polícia Militar foi acionada na manhã de segunda-feira (1) por um homem que passava pelo local e viu o veículo dentro nd rio, próximo à ponte no distrito castelense.
Ocorrência foi no último domingo e motorista não ficou ferido.
Carro foi retirado do local por um guincho particular. Crédito: Divulgação/Leitor
O condutor não ficou ferido e, de acordo com a Polícia Militar, acionou um guincho particular para retirada do carro do local.

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