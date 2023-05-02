Homem é morto a facadas próximo a bar em Brejetuba

Um homem de 26 anos foi encontrado morto a facadas, ao lado de um bar, no interior de Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã dessa segunda-feira (1º). Segundo populares, a vítima e a esposa moram próximo ao local e teriam brigado no dia anterior.
De acordo com o registro da Polícia Militar, eles foram acionados por populares após verem que havia um homem caído ao lado de um bar, no caminho para a localidade de São Jorge. No local, a equipe encontrou a vítima, que não teve o nome revelado, já sem vida. Ao lado dele havia uma faca.
Populares disseram que a vítima tinha 26 anos, morava na residência ao lado do bar, com uma mulher. No imóvel, os militares observaram que o piso da casa e da varanda estava molhado e havia roupas femininas sujas de barro no chão. Atrás da varanda, em uma parte de terra, foi vista uma macha de semelhante a sangue.
Uma jovem, de 22 anos, filha da mulher que vivia com a vítima, contou que o casal estava junto há 4 meses apenas e que as brigas e o uso de bebidas alcoólicas eram constantes. Há dez dias, segundo relato da moça, o homem teria cortado ela com uma faca. E, que eles teriam brigado na noite do último sábado (29) para o domingo (30) na casa de uma amiga e que a mãe chegou a pedir socorro em uma fazenda. Buscas foram realizadas, mas a mulher não foi localizada.
Sobre o crime, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Brejetuba e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima, um homem de 26 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.