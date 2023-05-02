Homem é morto a facadas próximo a bar em Brejetuba

Populares disseram que a vítima tinha 26 anos, morava na residência ao lado do bar, com uma mulher. No imóvel, os militares observaram que o piso da casa e da varanda estava molhado e havia roupas femininas sujas de barro no chão. Atrás da varanda, em uma parte de terra, foi vista uma macha de semelhante a sangue.

Uma jovem, de 22 anos, filha da mulher que vivia com a vítima, contou que o casal estava junto há 4 meses apenas e que as brigas e o uso de bebidas alcoólicas eram constantes. Há dez dias, segundo relato da moça, o homem teria cortado ela com uma faca. E, que eles teriam brigado na noite do último sábado (29) para o domingo (30) na casa de uma amiga e que a mãe chegou a pedir socorro em uma fazenda. Buscas foram realizadas, mas a mulher não foi localizada.