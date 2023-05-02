Assaltante com tornozeleira eletrônica rouba farmácia e é preso em Colatina

Um homem de 37 anos, usando uma tornozeleira eletrônica, foi preso após assaltar uma farmácia na tarde dessa segunda-feira (1°), no bairro São Silvano, em Colatina , Região Noroeste do Espírito Santo. Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento do crime. Aleandro da Silva foi localizado e acabou preso.

As imagens mostram quando Aleandro entra na farmácia se passando por cliente e logo anuncia o assalto, apontando a arma para um funcionário. Ele tenta pegar dinheiro no caixa, não consegue e, então, leva um celular que estava no balcão do estabelecimento.

A Polícia Militar informou que o suspeito que aparece nas imagens foi localizado uma hora e meio após o assalto em sua casa no bairro Pedro, no mesmo município.

Aleandro confessou o crime e disse para a PM que vendeu o celular roubado. Além dele, os policiais também localizaram uma jovem de 21 anos e um rapaz de 25, que estavam com o aparelho. Com eles, foram apreendidos drogas, armas e mais de R$ 1 mil.

Polícia Civil informou que os três suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional de Colatina. Aleandro foi autuado em flagrante por roubo. Já o suspeito, de 25 anos, e a suspeita, de 21 anos, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação. Ambos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.

Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) esclareceu que Aleandro era monitorado pela tornozeleira desde o dia 5 de abril deste ano. Há registros de entradas e saídas dele no sistema prisional no período de 10/2010 a 06/04/2023, pelos crimes de furto e roubo.

“A decisão pela aplicação da tornozeleira é de competência do Poder Judiciário, assim como as regras para uso do equipamento”, disse a Sejus.