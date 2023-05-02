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Em São Mateus

Carro com 12 pessoas dentro é flagrado na BR 101 e foragido acaba preso

Após abordagem ao veículo, saíram oito pessoas dos bancos do motorista, do carona e traseiros, e outras quatro do porta-malas;  havia mandado de prisão em aberto contra o condutor
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

02 mai 2023 às 12:21

Publicado em 02 de Maio de 2023 às 12:21

Um homem de 39 anos, foragido da Justiça, foi flagrado dirigindo um carro com 12 pessoas na BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (1º). A cena mais que inusitada foi flagrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizou a abordagem ao veículo. Segundo a corporação, os passageiros estavam sendo transportados amontoados e alguns deles estavam dentro do porta-malas – havendo crianças entre os ocupantes.
Os agentes da PRF solicitaram que os ocupantes descessem do veículo, um Chevrolet Astra, e, para surpresa dos policiais, demorou até que todos os ocupantes saíssem do veículo. A corporação afirma que a quantidade de pessoas seria considerada regular se estivessem em um ônibus. Em um vídeo que mostra o momento da abordagem, é possível ver oito pessoas saindo do interior do carro, incluindo o motorista, e outras quatro de dentro do porta-malas.
Quando foi questionado, o motorista não quis justificar o motivo para a conduta. Ao consultar os dados do condutor, a corporação descobriu que ele era morador de São Mateus e tinha mandado de prisão para cumprir. A PRF não informou o nome do homem, nem referente a qual crime era o mandado de prisão dele.
Ele foi autuado pela PRF por dirigir com pneu careca, excesso de passageiros, o não uso de cinto de segurança e a falta de licenciamento. O veículo foi recolhido para o depósito da PRF e o condutor, encaminhado à Delegacia de São Mateus.
Além do motorista, os outros 11 ocupantes do carro também foram conduzidos à delegacia para prestarem esclarecimentos e houve a necessidade do uso de três veículos para transportá-las.

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