Mulher morre em acidente entre moto e carro na BR 101 em Linhares

Equipes do SAMU e Eco101 atendem à ocorrência nesta segunda (01) Crédito: Leitor | A Gazeta

O perímetro urbano da BR 101 em Linhares, no Norte do Estado, já registrou um acidente com vítima fatal neste feriado de 1º de maio. A colisão aconteceu de madrugada, por volta das 2h47 da manhã. Uma batida entre um carro e uma motocicleta no Km 146 da rodovia, na pista lateral em frente à antiga fábrica da Movelar, provocou a morte de uma mulher que estava na carona da moto.

A vítima tinha 36 anos e quem conduzia a moto era um homem de 23 anos, sem habilitação. Ele teve lesões leves e foi encaminhado pelo Samu para o Hospital Geral de Linhares (HGL). A pista ficou parcialmente interditada no sentido Norte.

Não há informações sobre o condutor do outro veículo, um automóvel, porque ele fugiu do local e não prestou socorro às vítimas.

A Eco101, concessionária responsável pela rodovia, informou que também atendeu à ocorrência e deslocou ambulância, guincho e viatura de inspeção para o local. Durante o atendimento, o tráfego seguiu por desvio no sentido norte (sentido Bahia). A pista foi liberada às 5h.

A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada na madrugada desta segunda-feira (1) e que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Lá ele será necropsiado e posteriormente liberado para os familiares.

Nesta quarta-feira (3), a Polícia Civil informou que a mulher, motorista do carro, se apresentou espontaneamente nesta manhã à Delegacia de Infrações Penais e Outros (Dipo) de Linhares. O veículo, um Toyota Corolla, foi apreendido e encaminhado ao pátio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde está sendo periciado pela PC.

Questionada sobre por que a mulher foi liberada, a corporação esclareceu que a legislação brasileira estabelece que a prisão de suspeitos só deve ocorrer em situações de flagrante delito ou mediante mandado de prisão em aberto. No caso, não se configurou nenhuma das duas situações e por isso a motorista foi liberada.