Motorista fica ferido após carro cair em mata na BR 101 em Linhares

Um carro caiu de uma ribanceira e ficou preso no meio da mata às margens do km 142 da BR 101 em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (28). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista, de 32 anos, teve ferimentos graves e precisou ser socorrido para um hospital da região.
A PRF informou que o condutor perdeu o controle do veículo e acabou saindo da pista. Após a queda, o carro ficou preso em meio a vegetação.
Para retirar o veículo foi preciso de um guincho da Eco 101, concessionária da rodovia. O trânsito da pista lateral precisou seguir em um trecho só da via para que as equipes trabalhassem no local, e foi liberado momentos depois.