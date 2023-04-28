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Caiu de ribanceira

Motorista fica ferido após carro cair em mata na BR 101 em Linhares

Acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (28). A PRF informou que o condutor perdeu o controle do veículo e acabou saindo da pista. Após a queda, o carro ficou preso em meio a vegetação

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 19:56

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

28 abr 2023 às 19:56
Carro cai de ribanceira e fica preso em mata às margens da BR 101 em Linhares
Carro cai de ribanceira e fica preso em mata às margens da BR 101 em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta
Um carro caiu de uma ribanceira e ficou preso no meio da mata às margens do km 142 da BR 101 em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (28). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista, de 32 anos, teve ferimentos graves e precisou ser socorrido para um hospital da região.
A PRF informou que o condutor perdeu o controle do veículo e acabou saindo da pista. Após a queda, o carro ficou preso em meio a vegetação.
Carro cai de ribanceira e fica preso em mata às margens da BR 101 em Linhares
Carro cai de ribanceira e fica preso em mata às margens da BR 101 em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta
Para retirar o veículo foi preciso de um guincho da Eco 101, concessionária da rodovia. O trânsito da pista lateral precisou seguir em um trecho só da via para que as equipes trabalhassem no local, e foi liberado momentos depois.

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