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Bairro Nova Esperança

Jovem é assassinado a tiros dentro de mercearia em Linhares

O dono de comércio contou à Polícia Militar que estava almoçando no momento em que o crime aconteceu; ele ouviu os disparos e depois viu o corpo no chão
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

02 mai 2023 às 11:33

Publicado em 02 de Maio de 2023 às 11:33

Um jovem de 26 anos foi morto a tiros dentro de uma mercearia no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (1º). Segundo a Polícia Militar, Edmar Rocha Lima morreu no local.
De acordo com a PM, o dono do comércio onde tudo aconteceu relatou que estava almoçando quando escutou o barulho dos disparos. No momento em que foi verificar o que teria acontecido, disse ter encontrado o corpo da vítima, já sem vida. Os policiais constataram a morte e acionaram a perícia.
A Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e liberado aos familiares. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e até o momento nenhum suspeito foi detido.
16º Delegacia Regional de Linhares, que também abrange a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).
Caso é investigado pela 16º Delegacia Regional de Linhares Crédito: Heber Tomaz
“A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”, informou a corporação, em nota.

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