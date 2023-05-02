Jovem é assassinado a tiros dentro de mercearia em Linhares

Um jovem de 26 anos foi morto a tiros dentro de uma mercearia no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (1º). Segundo a Polícia Militar, Edmar Rocha Lima morreu no local.

De acordo com a PM, o dono do comércio onde tudo aconteceu relatou que estava almoçando quando escutou o barulho dos disparos. No momento em que foi verificar o que teria acontecido, disse ter encontrado o corpo da vítima, já sem vida. Os policiais constataram a morte e acionaram a perícia.

A Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e liberado aos familiares. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e até o momento nenhum suspeito foi detido.

Caso é investigado pela 16º Delegacia Regional de Linhares Crédito: Heber Tomaz