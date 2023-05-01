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Bela Costa

Mulher cai de terraço para não ser agredida pelo marido na Serra

De acordo com vizinhos, o casal passou o domingo (30), ingerindo bebida alcoólica e começou uma discussão no início da tarde. A mulher contou aos policiais que o companheiro pegou uma marreta para agredi-la
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

01 mai 2023 às 13:15

Publicado em 01 de Maio de 2023 às 13:15

Uma mulher, de 43 anos, caiu do terraço de casa ao tentar fugir do marido, na tarde desse domingo (30), no bairro Costa Bela, na Serra. De acordo com a vítima, o companheiro, de 57 anos, havia pego uma marreta para agredi-la, momento em que ela correu.
Local onde mulher pulou para fugir de agressões
Local onde mulher pulou para fugir de agressões Crédito: Oliveira Alves
Conforme apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o casal passou o dia consumindo bebidas alcoólicas e, no início da tarde de domingo (30), começou a discutir.
Vizinhos contaram a reportagem da TV Gazeta que as discussões entre o casal são frequentes e que a mulher, no dia do fato, estaria ameaçando se jogar do terraço. 
"Meu irmão, como viu que ela ameaçou se jogar, resolveu denunciar e chamar a polícia. Ficamos com medo dela cair e acontecer algo grave", disse uma vizinha, que não quis se identificar. 
Polícia Militar informou que uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência de agressão contra a mulher. No local, vizinhos indicaram a residência e no portão estava um homem que disse que a esposa teria caído do terraço após uma discussão.
Em seguida, a mulher foi até os militares e contou que o companheiro a teria agredido durante o dia. Em determinado momento, após ingerir bebida alcoólica, eles brigaram e o homem desferiu socos contra a companheira, depois, ele pegou uma marreta e correu atrás da mulher.
Na tentativa de fuga, ela correu para o terraço e caiu em cima de telhas do andar debaixo. A vítima foi socorrida pela PM para a Unidade de Pronto Atendimento de Castelândia, e depois encaminhada ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no mesmo município.
O homem foi encaminhado para o Plantão Especializado da Mulher, em Vitória. 
A Polícia Civil esclareceu que o suspeito foi autuado por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha. Uma fiança foi arbitrada. Ele não pagou e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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