Mulher cai de terraço para não ser agredida pelo marido na Serra

Uma mulher, de 43 anos, caiu do terraço de casa ao tentar fugir do marido, na tarde desse domingo (30), no bairro Costa Bela, na Serra . De acordo com a vítima, o companheiro, de 57 anos, havia pego uma marreta para agredi-la, momento em que ela correu.

Local onde mulher pulou para fugir de agressões Crédito: Oliveira Alves

Conforme apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o casal passou o dia consumindo bebidas alcoólicas e, no início da tarde de domingo (30), começou a discutir.

Vizinhos contaram a reportagem da TV Gazeta que as discussões entre o casal são frequentes e que a mulher, no dia do fato, estaria ameaçando se jogar do terraço.

"Meu irmão, como viu que ela ameaçou se jogar, resolveu denunciar e chamar a polícia. Ficamos com medo dela cair e acontecer algo grave", disse uma vizinha, que não quis se identificar.

Polícia Militar informou que uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência de agressão contra a mulher. No local, vizinhos indicaram a residência e no portão estava um homem que disse que a esposa teria caído do terraço após uma discussão.

Em seguida, a mulher foi até os militares e contou que o companheiro a teria agredido durante o dia. Em determinado momento, após ingerir bebida alcoólica, eles brigaram e o homem desferiu socos contra a companheira, depois, ele pegou uma marreta e correu atrás da mulher.

Na tentativa de fuga, ela correu para o terraço e caiu em cima de telhas do andar debaixo. A vítima foi socorrida pela PM para a Unidade de Pronto Atendimento de Castelândia, e depois encaminhada ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no mesmo município.

O homem foi encaminhado para o Plantão Especializado da Mulher, em Vitória.