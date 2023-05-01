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Vila Rubim

Homem invade casa em Vitória, rende família e é achado morto na rua

O suspeito, ainda sem identificação, invadiu uma casa na Vila Rubim, em Vitória, entrou em luta com os moradores e pulou de uma altura de aproximadamente cinco metros, ao tentar fugir na madrugada desta segunda-feira (1°). Foi encontrado morto
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

01 mai 2023 às 12:14

Publicado em 01 de Maio de 2023 às 12:14

Suspeito pulou de prédio durante fuga
Suspeito pulou de prédio durante fuga Crédito: Oliveira Alves
Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto após invadir uma casa para roubar na madrugada desta segunda-feira (1°), na Vila Rubim, em Vitória. Na residência ele rendeu moradores, os ameaçou com uma faca, entrou em luta corporal com alguns deles, antes de fugir, pulando de uma altura de cinco metros. Na rua acabou sendo agredido por populares, segundo a Polícia Militar. A causa da morte ainda será apurada.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para verificar uma ocorrência de invasão de domicílio seguida de tentativa de roubo. No local, a equipe encontrou um homem ferido no chão. Uma pessoa que estava no local informou que o suspeito invadiu a casa da família dele na Vila Rubim.
A informação recebida pelos policiais era de que na residência, o suspeito rendeu os tios da vítima, no primeiro andar. Em seguida, no térreo, outros dois moradores também foram rendidos. Na sequência o indivíduo pegou uma faca da casa, fez ameaças, tentou trancar as pessoas em um quarto e exigiu a chave do carro.
Uma das vítimas retornou ao primeiro andar, com o suspeito, onde entraram em luta corporal. Após ouvir um pedido de socorro, o sobrinho foi socorrer o tio e também entrou em luta corporal com o indivíduo. Durante o enfrentamento, as vítimas feriram e também foram feridas pelo suspeito, que acabou sendo desarmado.
Foi quando o suspeito decidiu fugir pela varanda, pulando de uma altura de aproximadamente cinco metros. E mesmo ferido, ele conseguiu correr pelas ruas do bairro. Na varanda da casa, marcas de sangue mostram os sinais do conflito.
A PM informou ainda que um dos proprietários do imóvel foi atrás do suspeito e o localizou caído em outra rua, cercado de populares que o agrediram com pedras.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do suspeito. O sobrinho e o tio foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vitória.
Polícia Civil informa que o caso foi registrado como tentativa de roubo com morte. O corpo do suspeito foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte e, posteriormente, será liberado para os familiares.
As vítimas encaminhadas à delegacia foram ouvidas e liberadas. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.

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