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Com dedo no gatilho

Subtenente da reserva da PM foi morto com arma na mão em Vila Velha

Quando foi encontrado pela PM, Antônio Augusto Blank, de 58 anos, que é dono de um clube de tiros, empunhava uma pistola 9 mm carregada e tinha o dedo no gatilho

Publicado em 30 de Abril de 2023 às 18:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2023 às 18:42
Antônio Augusto Blank assassinado na manhã deste domingo (30) em Vila Velha
Antônio Augusto Blank, de 58 anos, foi assassinado na manhã deste domingo (30) em Vila Velha Crédito: Reprodução / Diony Silva
Proprietário de um clube de tiros e subtenente da reserva da Polícia Militar, Antônio Augusto Blank, de 58 anos, segurava uma pistola 9 mm carregada e tinha o dedo no gatilho quando foi morto a tiros por volta das 5h30 deste domingo (30), na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha. O crime ocorreu quando a vítima parou em um semáforo na altura do bairro Araçás.
Conforme informações apuradas pelo repórter Diony Silva, da TV Gazeta, Augusto estava no carro com um amigo, que é instrutor de tiro, indo para o clube do qual é dono onde haveria uma competição. Um veículo modelo HB20/Hyundai parou em uma rua paralela à rodovia e dele saiu um homem armado que foi na direção do subtenente da reserva e efetuou disparos. 
Apesar de estar armado, o subtenente não conseguiu sacar a pistola a tempo. Augusto foi atingido por dois tiros na região do tronco e barriga. O colega que estava do lado dele não ficou ferido. 
Após a chegada da Polícia Militar ao local, chegou também uma ambulância do Samu. Segundo a PM, a equipe médica constatou que a vítima estava segurando uma arma e com o dedo no gatilho. O armamento foi retirado da mão da vítima e levado para a delegacia.
Ainda de acordo com as informações apuradas pela TV Gazeta, no veículo dele foram encontrados R$ 8 mil e munições.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. "Outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações", destacou a corporação. 
"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", finalizou. 

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