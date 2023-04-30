Subtenente da reserva da PM foi morto com arma na mão em Vila Velha

Antônio Augusto Blank, de 58 anos, foi assassinado na manhã deste domingo (30) em Vila Velha Crédito: Reprodução / Diony Silva

Conforme informações apuradas pelo repórter Diony Silva, da TV Gazeta, Augusto estava no carro com um amigo, que é instrutor de tiro, indo para o clube do qual é dono onde haveria uma competição. Um veículo modelo HB20/Hyundai parou em uma rua paralela à rodovia e dele saiu um homem armado que foi na direção do subtenente da reserva e efetuou disparos.

Apesar de estar armado, o subtenente não conseguiu sacar a pistola a tempo. Augusto foi atingido por dois tiros na região do tronco e barriga. O colega que estava do lado dele não ficou ferido.

Após a chegada da Polícia Militar ao local, chegou também uma ambulância do Samu. Segundo a PM, a equipe médica constatou que a vítima estava segurando uma arma e com o dedo no gatilho. O armamento foi retirado da mão da vítima e levado para a delegacia.



Ainda de acordo com as informações apuradas pela TV Gazeta, no veículo dele foram encontrados R$ 8 mil e munições.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. "Outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações", destacou a corporação.