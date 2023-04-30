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Violência

Subtenente da reserva é morto a tiros na Rodovia Darly Santos em Vila Velha

Homem era proprietário de um clube de tiros em Vila Velha e foi assassinado quando parou o veículo em um semáforo, na altura do bairro Araçás

Publicado em 30 de Abril de 2023 às 11:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2023 às 11:14
Antônio Augusto Blank assassinado na manhã deste domingo (30) em Vila Velha
Antônio Augusto Blank, de 58 anos, foi assassinado na manhã deste domingo (30) em Vila Velha Crédito: Reprodução / Diony Silva
Um subtenente da reserva da Polícia Militar identificado como Antônio Augusto Blank, de 58 anos, foi morto a tiros por volta das 5h30 deste domingo (30), na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha. O crime ocorreu quando a vítima parou em um semáforo na altura do bairro Araçás. Ele é dono de um clube de tiro em Bubu, Cariacica.
Conforme informações apuradas pelo repórter Diony Silva, da TV Gazeta, Augusto estava no carro com um amigo, que é instrutor de tiro, indo para o clube onde haveria uma competição. Um veículo modelo HB20/Hyundai parou em uma rua paralela à rodovia e dele saiu um homem armado que foi na direção do subtenente da reserva e efetuou disparos. 
Apesar de estar armado, o subtenente não conseguiu sacar a pistola 9mm que carregava a tempo. Augusto foi atingido por dois tiros na região do tronco e barriga. O colega que estava do lado dele não ficou ferido. 
Ainda de acordo com as informações apuradas pela TV Gazeta, no veículo dele foram encontrados R$ 8 mil e munições.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. "Outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações", destacou a corporação. 
"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", finalizou. 

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