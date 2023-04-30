Subtenente da reserva é morto a tiros na Rodovia Darly Santos em Vila Velha

Antônio Augusto Blank, de 58 anos, foi assassinado na manhã deste domingo (30) em Vila Velha Crédito: Reprodução / Diony Silva



Um subtenente da reserva da Polícia Militar identificado como Antônio Augusto Blank, de 58 anos, foi morto a tiros por volta das 5h30 deste domingo (30), na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha . O crime ocorreu quando a vítima parou em um semáforo na altura do bairro Araçás. Ele é dono de um clube de tiro em Bubu, Cariacica.

Conforme informações apuradas pelo repórter Diony Silva, da TV Gazeta, Augusto estava no carro com um amigo, que é instrutor de tiro, indo para o clube onde haveria uma competição. Um veículo modelo HB20/Hyundai parou em uma rua paralela à rodovia e dele saiu um homem armado que foi na direção do subtenente da reserva e efetuou disparos.

Apesar de estar armado, o subtenente não conseguiu sacar a pistola 9mm que carregava a tempo. Augusto foi atingido por dois tiros na região do tronco e barriga. O colega que estava do lado dele não ficou ferido.

Ainda de acordo com as informações apuradas pela TV Gazeta, no veículo dele foram encontrados R$ 8 mil e munições.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. "Outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações", destacou a corporação.