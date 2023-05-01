Menina que caiu 8 andares pegou cadeira para ver crianças brincando

Pai da criança esteve no DML para liberar o corpo da filha junto com colegas da PRF Crédito: Fernando Estevão

TV Gazeta. A pequena Helena Peçanha de Paula Costa, de oito anos, que morreu ao cair do 8° andar de um prédio na Praia do Morro, em Guarapari , teria colocado uma cadeira perto da báscula do banheiro - que não tem rede de proteção - se desequilibrou e acabou caindo. A informação sobre o acidente que aconteceu na noite do domingo passado (30) foi repassado por amigos da família à repórter Daniela Carla, da

O condomínio fica localizado na Avenida Beira-Mar, próximo ao Morro da Pescaria.

Helena passou o dia brincando na casa de outra criança, um menino que é filho de um colega de trabalho do pai dela, que é chefe da Polícia Rodoviária Federal em Guarapari, segundo informações da repórter Daniela Carla da TV Gazeta.

Quando chegou em casa no final do dia, Helena ouviu o barulho de crianças brincando na área comum do condomínio e pediu para descer e brincar mais, porém, como estava chovendo, os pais não deixaram.

Helena Peçanha de Paula Costa, de 8 anos, morreu ao cair da báscula do banheiro no Residencial Praias da Crédito: Google Street View/Acervo pessoal/Montagem

A menina então teria colocado uma cadeira perto da báscula do banheiro, se desequilibrou e acabou caindo, de acordo com amigos da família.

O apartamento onde a criança morava com os pais fica no 9º andar, mas como está em obras, a família resolveu passar alguns dias no imóvel da avó da menina, no 8º andar.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar , uma equipe foi acionada para verificar a informação de que havia uma vítima sangrando nas proximidades da piscina.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte da criança. O pai disse que ouviu um barulho e visualizou pela janela que a filha tinha caído do apartamento da família. A Polícia Civil também acionada.

Ainda segundo registro da PM, os pais da menina choravam muito e, por conta disso, não foi possível conversar com eles no momento.

A Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso segue sob investigação.

O pai de Helena, Sérgio da Costa Gonçalves, que é chefe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Guarapari, esteve no DML pra liberar o corpo da filha. De acordo com a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, ele não tinha condições de falar com a imprensa.

De acordo com o inspetor Willys Lyra da PRF, os pais estão em estado de choque e a corporação está dando todo o apoio necessário.

"Passaram a noite em choque, nem conseguindo conversar muito menos tomar as medidas necessárias e ações que precisam ser tomadas. Por isso nós, desde o momento do fato estamos em apoio. A Polícia Rodoviária Federal esteve presente no local. Estamos aqui nessa manhã, pra dar todo o apoio necessário à família nesse momento de dor, de choque até difícil de descrever" Willys Lyra - Inspetor da PRF

A Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Guarapari, onde a menina fazia catequese, emitiu nota de pesar pela morte precoce.

Nota de pesar da paróquia onde a menina Helena Peçanha participava Crédito: Reprodução

A Polícia Rodoviária Federal informou que o velório de Helena será na tarde desta segunda-feira (1°) na Capela do Aeroporto, em Guarapari. Amanhã o corpo segue para o cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, onde será cremado.